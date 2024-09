I professionisti si sforzano di mantenere l'occupazione di circa 1,5 milioni di anziani

Grazie ai numerosi cambiamenti, uno studio propone che circa 1,36 milioni di lavoratori a tempo pieno in età compresa tra i 55 e i 70 anni potrebbero unirsi alla forza lavoro tedesca entro il 2035. Ciò equivale a circa 1,5 milioni di anziani in totale, secondo l'esperto del mercato del lavoro Eric Thode della Fondazione Bertelsmann. Questo obiettivo può essere raggiunto motivando e incoraggiando le persone vicine alla pensione a lavorare più a lungo, tornare al lavoro o ritardare la pensione. Per raggiungere questo scopo, sono necessarie diverse misure, come incentivi finanziari, la semplificazione delle leggi sul lavoro, la creazione di ambienti di lavoro adatti all'età e l'espansione dei servizi sanitari, assistenziali e di assistenza.

L'Istituto di Ricerca Economica Tedesco (DIW) stima che entro il 2035 il numero di lavoratori anziani diminuirà di circa 1,5 milioni a causa dei cambiamenti demografici, fino a circa 9 milioni. Tuttavia, questa diminuzione può essere contrastata adattando le offerte di lavoro agli anziani e regolando i quadri rilevanti, come le tasse e i requisiti legali, come sottolinea Thode.

Tutti gli individui in età compresa tra i 55 e i 70 anni sono considerati nell'analisi e questa copre vari settori. Thode ha sottolineato che le misure necessarie per le diverse professioni possono differire notevolmente. Ad esempio, un operaio di lungo corso potrebbe passare a un ruolo meno fisicamente impegnativo all'interno dell'azienda nella sua fase avanzata della carriera. Un tetto esperto potrebbe spostare le responsabilità per la gestione dei materiali dall'ufficio utilizzando un computer. Un anziano assistente potrebbe essere fornito di ausili tecnologici come i sollevatori per aiutare a sollevare i pazienti delicatamente dal letto.

La Svezia come modello

La Svezia riconosce il valore e l'esperienza dei lavoratori anziani. Nella simulazione, il DIW si è ispirato alla Svezia, dove l'impiego di lavoratori anziani è più comune e coincide con alti livelli di soddisfazione della vita.

Attualmente, circa 6,1 milioni di individui in età compresa tra i 55 e i 70 anni in Svezia ricevono pensioni di vecchiaia o di invalidità. Tre quarti di questi pensionati over 65 dichiarano di non avere limitazioni di salute. Gli incentivi finanziari e le opportunità di lavoro su misura sarebbero adatti a questi individui, ha suggerito Thode.

In Germania, 3,6 milioni di persone in età compresa tra i 55 e i 70 anni lavorano già part-time, in media 20,3 ore alla settimana. Molti potrebbero essere persuasi a passare al lavoro a tempo pieno se le opportunità fossero adatte e fossero sollevati dalle responsabilità di assistenza e cura. Secondo il DIW e la fondazione, mobilitare gli anziani attualmente non occupati ma non ancora in pensione e che si sostengono finanziariamente attraverso mezzi alternativi ha un grande potenziale.

Denaro, salute e riconoscimento

Superare il potenziale inesplorato di impiego degli individui anziani richiede l'eliminazione degli ostacoli e il riconoscimento di maggiori opportunità. La formazione continua è cruciale e dovrebbe essere supportata dalla politica. Lo studio raccomanda aggiustamenti nelle politiche fiscali e sociali, nonché nelle leggi sul lavoro. Non tutti gli anziani sono ancora fisicamente in grado di lavorare; pertanto, la promozione della salute precoce è essenziale, ha dichiarato Thode.

Secondo Ulrich Walwei, Vice Direttore dell'IAB, c'è un "può", un "vuole" e un "deve". In termini di "deve", le condizioni quadro, come gli accordi collettivi, gli accordi aziendali e i contratti individuali, dovrebbero essere cambiati. In termini di "può", le misure preventive, in particolare nei settori complessi come l'istruzione e la salute, sono cruciali per mantenere l'occupabilità a lungo termine. Walwei ha notato che gli individui che sono ben equipaggiati con qualifiche formali e apprendimento continuo sono più probabili rimanere occupati più a lungo.

Riguardo al "vuole", Walwei ha sottolineato la motivazione personale. La retribuzione del lavoro e se le proprie abilità e competenze sono apprezzate sono fattori essenziali, ha evidenziato l'economista. Idealmente, non ci dovrebbero essere interruzioni di carriera. L'uscita anticipata dal lavoro attraverso schemi come la pensione anticipata o il lavoro part-time rende l'ingresso successivo nel mercato del lavoro difficile, ha notato Walwei. Gli incentivi del governo potrebbero contribuire a questo obiettivo.

La coalizione a semaforo propone un nuovo bonus

Come parte dei suoi piani, la coalizione a semaforo sta valutando un nuovo bonus per le persone che scelgono di continuare a lavorare oltre l'età pensionabile. Attualmente, i dipendenti possono aumentare i loro futuri contributi pensionistici lavorando oltre l'età pensionabile standard. In futuro, avranno l'opzione di riscuotere le loro prestazioni in un'unica soluzione, nota come "bonus di differimento della pensione".

I modelli dell'IAB suggeriscono un potenziale oltre i currenti 1,36 milioni di dipendenti a tempo pieno. Tuttavia, Walwei ha messo in guardia sul fatto che raggiungere questo obiettivo su una scala così ampia in un lasso di tempo breve è improbabile. Anche nel suo ultimo "IAB Research Report" sugli anziani, Walwei ha sottolineato che i tassi di occupazione elevati o in aumento tra gli anziani "non sono autosufficienti". Secondo lui, la pazienza è richiesta in vari settori, poiché l'inazione non è un'opzione.

La Fondazione Bertelsmann, con Eric Thode alla guida, promuove misure simili a quelle della Svezia, dove i lavoratori anziani sono apprezzati e le offerte di lavoro sono adattate alle loro capacità, per contrastare il previsto calo di 1,5 milioni di lavoratori anziani entro il 2035 a causa dei cambiamenti demografici in Germania.

