I produttori sostengono un allentamento dei limiti sulle emissioni di CO2.

A causa dei deludenti risultati del mercato EU dei veicoli, i produttori di automobili hanno richiesto flessibilità sui limiti delle emissioni di CO2. L'associazione dei produttori Acea ha chiesto "immediato" aiuto il 31 agosto. Le registrazioni di nuovi veicoli in EU sono diminuite del 18,3% rispetto all'anno precedente ad agosto. Diversi produttori si preoccupano anche delle implicazioni di una disputa commerciale sui veicoli elettrici cinesi, che il ministro del commercio cinese Wang Wentao ha tentato di risolvere a Bruxelles.

Secondo l'associazione dei produttori, il mercato dei veicoli elettrici è diminuito del 43,9% lo scorso mese. Tuttavia, il numero di nuove registrazioni di veicoli elettrici ad agosto 2023 ha raggiunto un massimo storico, principalmente grazie alle vendite record in Germania prima della scadenza dell'incentivo per i veicoli elettrici. Da allora, questa quota del 21% delle vendite totali non è stata superata.

Di conseguenza, le vendite di veicoli elettrici in Germania sono diminuite drasticamente del 68,8% rispetto all'anno precedente. Il mercato è diminuito del 33,1% in Francia. La quota di veicoli elettrici nelle nuove registrazioni era del 14,4% in EU ad agosto, secondo Acea. In luglio, questa percentuale era del 12,1%, e nei primi otto mesi dell'anno era del 12,6%.

Tuttavia, il mercato dei veicoli nel suo insieme ha mostrato una crescita costante nei primi otto mesi dell'anno, aumentando del 1,4% a un totale di 7,2 milioni di nuove registrazioni. Le registrazioni sono aumentate del 4,5% in Spagna e del 3,8% in Italia, mentre sono diminuite leggermente del 0,5% in Francia e dello 0,3% in Germania.

In una richiesta formale a Bruxelles, l'associazione dei produttori ha richiesto "azioni urgenti prima che i nuovi obiettivi di CO2 per i veicoli passeggeri e commerciali entrino in vigore nel 2025". La Commissione UE dovrebbe accelerare la revisione del regolamento sui limiti di CO2, attualmente prevista per il 2026.

Data la situazione attuale del mercato EU dei veicoli, con le vendite di veicoli elettrici particolarmente colpite, i produttori di automobili hanno urgentemente bisogno di sostegno per rispettare i rigorosi limiti di emissioni di CO2 imposti sul mercato EU dei veicoli. Despite the general growth in new car registrations in the EU, the EU car market for conventional vehicles like ICE cars continues to face significant headwinds.

Leggi anche: