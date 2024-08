- I produttori di moda vogliono continuare la produzione in Bangladesh

L'Associazione della Moda Tedesca riferisce che, a seguito dei recenti disordini in Bangladesh, non ci sono state finora conseguenze significative per l'industria. Le voci di ordini annullati e il trasferimento della produzione in altri paesi sono infondate, ha confermato l'associazione su richiesta. Nel complesso, la situazione sul terreno si è stabilizzata, con la produzione che rimane stabile e l'unico ostacolo essere un ritardo nei porti.

Il rivenditore di abbigliamento low cost Kik non ha intenzione di trasferire la produzione. "Il Bangladesh rimane un paese di produzione particolarmente importante per noi", ha dichiarato un portavoce. La rete di fornitori di Kik in Bangladesh comprende circa 100 fabbriche tessili, secondo l'azienda.

La catena di moda svedese Hennes & Mauritz (H&M) ha informato l'agenzia di stampa tedesca che tutte le fabbriche delle sue società fornitrici in Bangladesh sono attualmente aperte. L'azienda non ha modificato la sua strategia a lungo termine nel paese e continua a monitorare la situazione quotidianamente, ha dichiarato un portavoce. I rivenditori di abbigliamento Zara e Hugo Boss, che producono anche in Bangladesh, non hanno inizialmente risposto a una richiesta della dpa.

Il vicepresidente di GermanFashion, Justus Lebek, ha dichiarato che stanno seguendo da vicino la situazione e si aspettano ritardi minimi nei tempi di consegna, "che il consumatore finale non noterà". Durante la pandemia di COVID-19, la produzione in Cina era ferma da mesi, ma non c'è stata scarsità, ha notato. Molte aziende hanno successivamente diversificato i loro luoghi di produzione, con siti più vicini in Nord Africa che diventano più importanti.

L'esercito in Bangladesh per proteggere le fabbriche tessili

Secondo l'associazione della moda, i produttori rilevanti mantengono relazioni strette e di lunga data con le loro strutture di produzione in Bangladesh. Per le medie aziende di moda, agosto non è un mese di produzione peak, poiché la merce autunno-inverno è in consegna e il prossimo ciclo di produzione sta appena iniziando. GermanFashion rappresenta 350 aziende del settore.

Il Bangladesh è il secondo fornitore più importante di abbigliamento per l'industria della moda in Europa e in Germania, dopo la Cina. Ci sono circa 4.000 fabbriche tessili nel paese, che impiegano più di quattro milioni di persone, principalmente donne. Secondo l'Ufficio federale di statistica, i beni del valore di 7,1 miliardi di euro sono stati importati dalla Bangladesh in Germania nel 2023.

A seguito dei disordini in Bangladesh, che hanno lasciato centinaia di morti, i rappresentanti dell'esercito e dell'industria hanno annunciato piani per proteggere le importanti fabbriche tessili del paese. In precedenza, la Camera di Commercio del Bangladesh aveva segnalato saccheggi, distruzioni e attacchi incendiari in diverse fabbriche tessili, con molte attività temporaneamente chiuse.

Nonostante i disordini e gli incidenti in alcune fabbriche tessili, il portavoce di Kik ha confermato il loro impegno a mantenere la produzione in Bangladesh a causa della sua importanza come paese di produzione. Inoltre, il vicepresidente di GermanFashion ha menzionato che potrebbero esserci ritardi minimi nei tempi di consegna a causa della situazione, ma questi sarebbero probabilmente ignorati dai consumatori finali, facendo riferimento a esperienze simili durante la pandemia di COVID-19 e la successiva diversificazione dei luoghi di produzione.

Leggi anche: