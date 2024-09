I produttori di metalli cercano un'offerta abbondante, ma i fornitori rifiutano di soddisfare la domanda richiesta.

In un periodo di crisi economica e decrescita del potere d'acquisto tra i lavoratori, sono iniziate le trattative per oltre 3,9 milioni di dipendenti del settore metallurgico e dell'elettronica. Gli ultimi colloqui nelle regioni della Baviera e del Baden-Württemberg dell'IG Metall si sono conclusi senza progressi, secondo le parti coinvolte. Il sindacato chiede un aumento salariale del 7% su un periodo di dodici mesi per i suoi membri a causa dell'aumento dei costi della vita e della necessità di salari più alti come incentivo per la crescita dei consumi.

"Abbiamo assistito a un aumento dei prezzi esagerato da tempo", ha dichiarato Horst Ott, capo del distretto bavarese dell'IG Metall. Ha accusato i datori di lavoro di esagerare la situazione nel settore industriale leader della Germania. La sua controparte nel Baden-Württemberg, Barbara Resch, ha notato che le prestazioni delle aziende variano - alcune lottano, molte prosperano, mentre altre fioriscono. Ha invitato i datori di lavoro a presentare una proposta ragionevole durante il prossimo round di trattative, che si terrà contemporaneamente con la Baviera il 15 ottobre. "Ci aspettiamo che questa trattativa sia difficile", ha detto.

L'associazione Gesamtmetall critica la richiesta del sindacato

L'associazione dei datori di lavoro Gesamtmetall ha criticato la richiesta salariale del sindacato, definendola esagerata. Ha suggerito che un aumento così sostanziale dei costi del lavoro peggiorerebbe le operazioni aziendali e non fermerebbe la deindustrializzazione in corso in Germania. Inoltre, il settore metallurgico e dell'elettronica sta lottando senza alcuna ripresa economica visibile, rendendo inevitabili chiusure e tagli al personale in alcune aree.

Il capo negoziatore dell'Associazione Bavarese dell'Industria Metallurgica e dell'Elettronica, Angelique Renkhoff-Mücke, ha espresso la stessa opinione. "La situazione è drammatica e i partner sociali devono assumersi la responsabilità", ha detto. "Non stiamo creando un'immagine pessimistica; stiamo solo dicendo la verità: gli istituti di ricerca economica prevedono la stagnazione in Germania". Il settore metallurgico e dell'elettronica non sta solo attraversando una recessione, ma si trova in una "crisi strutturale reale". Ha sostenuto un compromesso con moderazione.

Nel Baden-Württemberg, dove i datori di lavoro hanno inizialmente richiesto nessun aumento salariale, il capo di Südwestmetall, Harald Marquardt, ha fatto cenno ad accettare "aumenti salariali moderati" nei prossimi colloqui. Tuttavia, un aumento del 7% è stato considerato "eccessivamente alto".

Possibili avvertimenti di sciopero dalla fine di ottobre

Le trattative continueranno nei prossimi giorni nelle altre undici distretti. L'obbligo di pace scade il 28 ottobre, dopo cui potrebbero essere emessi avvertimenti di sciopero il 29 ottobre. Il sindacato, sotto la guida di Christiane Benner, che ha assunto il controllo lo scorso anno, si sta già preparando per i prossimi colloqui, compreso uno sciopero possibile. "Ci stiamo preparando meticolosamente per i colloqui, anche se uno sciopero è necessario", ha detto il rappresentante del sindacato della Renania Settentrionale-Vestfalia, Knut Giesler. "Se uno sciopero sia necessario o meno dipende dai datori di lavoro".

Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, entrambe le parti si incontreranno per il loro primo dibattito domani. Giesler ha anche difeso la posizione del sindacato, facendo riferimento all'inflazione. "Non considero la nostra richiesta eccessiva".

Leggi anche: