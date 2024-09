I principali funzionari repubblicani sostengono che Biden debba eliminare le restrizioni, consentendo all'Ucraina di attaccare obiettivi russi con maggiore profondità.

Il messaggio, datato di lunedì, rispecchia le richieste ricorrenti dell'amministrazione ucraina, comprese quelle del Presidente Volodymyr Zelensky. È stato inviato prima della visita del Segretario di Stato Antony Blinken nella capitale ucraina mercoledì e mentre l'amministrazione Biden valuta la richiesta ucraina di condurre attacchi più profondi all'interno della Russia.

Le autorità americane credono che Blinken, che sarà accompagnato dal Segretario degli Esteri britannico David Lammy nel suo viaggio a Kyiv, raccoglierà informazioni durante il viaggio su come questi attacchi a lungo raggio influenzerebbero la strategia complessiva dell'Ucraina sul campo di battaglia. Il Regno Unito sta anche valutando se consentire all'Ucraina di condurre operazioni più profonde all'interno della Russia utilizzando il suo sistema a lungo raggio, lo Storm Shadow.

Blinken ha espresso l'attesa di discutere questa questione quando Biden incontrerà il Primo Ministro britannico Keir Starmer a Washington venerdì.

"Saremo molto attenti ai nostri alleati ucraini. Forniremo entrambi aggiornamenti al Primo Ministro, al Presidente Biden nei prossimi giorni. E credo che questo sarà un argomento che affronteranno quando si incontreranno venerdì", ha dichiarato Blinken a Londra martedì.

I legislatori repubblicani sostengono che queste restrizioni "hanno ostacolato gli sforzi dell'Ucraina per sconfiggere la guerra di aggressione della Russia e hanno offerto alle forze del Cremlino un rifugio sicuro da cui attaccare l'Ucraina senza conseguenze".

"È ora che l'amministrazione inverta la rotta e rimuova le restrizioni rimanenti all'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti contro i legittimi obiettivi militari in Russia", hanno scritto i parlamentari.

Il messaggio è stato firmato dal Presidente della Commissione per gli Affari Esteri della Camera Michael McCaul, dal Presidente della Commissione per l'Intelligence della Camera Michael Turner, dal Presidente della Commissione per la Difesa della Camera Mike Rogers, dal Presidente del Sottocomitato per gli Appropriations Ken Calvert, dal Presidente del Sottocomitato per gli Affari Esteri Thomas Kean e dal Commissario per la Helsinki Richard Hudson. Esprime dissenso sulle decisioni prese dall'"amministrazione Biden-Harris", ma contrasta con le opinioni espresse dai candidati repubblicani alla presidenza e alla vicepresidenza, che suggeriscono che potrebbero ridurre l'assistenza all'Ucraina se dovessero prendere il potere. L'ex Presidente Donald Trump ha anche ripetutamente promesso di porre fine alla guerra.

Lo scorso venerdì, il Segretario della Difesa Lloyd Austin ha respinto l'idea che rimuovere le restrizioni e colpire più a fondo all'interno della Russia rappresenterebbe una soluzione miracolosa, affermando che "non c'è alcuna capacità che, da sola, sarà decisiva in questa campagna".

"Ci sono numerosi obiettivi in Russia - un paese vasto, come sappiamo tutti", ha detto Austin durante una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell'Ucraina in Germania venerdì. "E l'Ucraina ha una notevole quantità di capacità per affrontare quegli obiettivi attraverso (veicoli aerei senza equipaggio) e altri mezzi".

Un ufficiale statunitense ha rivelato che "centinaia" di ATACMS sono stati forniti all'Ucraina, con l'Ucraina che ne avrebbe utilizzati la maggior parte.

Come per le misure precedenti adottate dagli Stati Uniti per rafforzare l'Ucraina sul campo di battaglia, ci sono preoccupazioni all'interno dell'amministrazione su come consentire all'Ucraina di colpire più a fondo all'interno della Russia potrebbe esacerbare il conflitto e indurre la Russia ad accusare gli Stati Uniti di coinvolgimento indiretto nella guerra.

Tuttavia, i parlamentari repubblicani hanno affermato che "le preoccupazioni dell'amministrazione riguardo all'escalation sono state smentite sin dal primo giorno della guerra".

"Né l'uso da parte dell'Ucraina di armi fornite dagli Stati Uniti in Russia né la sua incursione militare nella regione di Kursk - la prima occupazione di territorio russo da parte di una potenza straniera dalla Seconda guerra mondiale - hanno scatenato una risposta escalation da parte della Russia", hanno scritto.

Il dibattito continua

Il dibattito sulla richiesta dell'Ucraina è ancora in corso e alcuni ufficiali statunitensi si aspettano che l'amministrazione accoglierà la richiesta dell'Ucraina, mentre altri credono che la risposta finale sarà negativa.

Un parlamentare ucraino ha informato CNN che spera che il trasferimento di missili balistici iraniani alla Russia persuada l'amministrazione a cambiare la sua posizione. L'ufficiale statunitense ha notato che avevano seguito l'atteso consegna dei missili per mesi e gli Stati Uniti "hanno tenuto conto di essa".

Tuttavia, Blinken ha mostrato una disponibilità a rivedere la posizione degli Stati Uniti sulla questione durante la sua conferenza stampa a Londra martedì, affermando che gli Stati Uniti hanno costantemente dimostrato la volontà di adattarsi e adattare il supporto all'Ucraina in base alle "condizioni sul campo di battaglia".

Uno scopo del viaggio sarà capire esattamente ciò che gli ucraini richiedono in questo momento, verso quali obiettivi e cosa si può fare per sostenere quelle esigenze, ha detto Blinken.

Le stime dell'intelligence statunitense indicano che oltre il 90% degli aerei russi che lanciano bombe plananti e attaccano l'Ucraina sono basati in aeroporti almeno a 300 km dal territorio controllato dall'Ucraina, rendendoli inaccessibili agli ATACMS. L'ufficiale ha spiegato che questo numero sarebbe probabile che continui a crescere.

"La Russia ha recentemente spostato le sue missioni di bombe plananti da due aeroporti, che erano più vicini al fronte, a aeroporti che sono oltre la portata degli ATACMS", ha detto l'ufficiale.

Nel loro messaggio, i parlamentari repubblicani hanno sostenuto che "vi sono numerosi altri legittimi obiettivi militari in territorio russo ancora alla portata degli ATACMS".

"L'Istituto per gli Studi di Guerra stima che, esclusi gli aeroporti, ci siano più di 200 legittimi obiettivi militari entro la portata delle armi fornite dagli Stati Uniti, compresi basi militari, nodi logistici, depositi di carburante, magazzini di munizioni e sistemi di comando e controllo", hanno scritto.

Lo scorso mese, i funzionari ucraini di alto livello hanno presentato agli ufficiali statunitensi i possibili obiettivi in Russia che desideravano colpire durante una visita a Washington. Gli ufficiali statunitensi hanno esaminato le loro liste, ma non hanno preso una decisione finale.

Gli Stati Uniti hanno un numero limitato di ATACMS disponibili per fornirli all'Ucraina senza compromettere la prontezza militare degli Stati Uniti e l'utilizzo di queste armi per attacchi profondi all'interno della Russia esaurirebbe il stocks di ATACMS dell'Ucraina che potrebbero essere utilizzati per altri aspetti della loro operazione militare, compreso all'interno della Crimea.

Tuttavia, gli ucraini affermano che le fabbriche di armi alla portata degli ATACMS all'interno della Russia sono legittimi obiettivi militari, secondo una fonte di CNN.

L'interesse di Ucraina ad avviare un dialogo con la Russia per porre fine al conflitto in corso ha scatenato discussioni. Nonostante gli organi di governo degli Stati Uniti non prevedano la possibilità di trattative a breve termine, ci sono preoccupazioni riguardo al fatto che gli ucraini avviino il dialogo con la Russia prima di essere al massimo della loro forza per intraprendere tali discussioni.

Secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, "È una decisione del Presidente Zelensky se e quando deciderà di negoziare la fine di questa guerra. Una pace negoziata sembra probabile, ma il momento, le condizioni e le circostanze sono a discrezione di Zelensky". Il messaggio principale del Segretario Blinken, secondo Kirby, sarà quello di assicurarsi che quando Zelensky sarà pronto a prendere quella decisione, lo farà da una posizione di forza. "È questo lo scopo di questo viaggio", ha precisato Kirby. "Non si tratta di coercizione. Si tratta di acquisire conoscenze".

