La Bundesliga affronta i temuti avversari nella Champions League rimodellata da un miliardo di dollari. Bayern Monaco e Borussia Dortmund si scontrano con Barcellona e Hansi Flick, con Dortmund che incontra anche un rapido ricongiungimento con Madrid. Bayer Leverkusen e RB Lipsia affrontano Liverpool e Inter Milan, mentre Stoccarda si scontra con il Real - simile a Bayern contro Paris Saint-Germain.

In sintesi, i cinque club tedeschi hanno ottenuto otto squadre rivali nel sorteggio cerimoniale di Monaco. Bayern, ad esempio, affronterà anche Benfica Lisbona, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava e Aston Villa. Leverkusen affronterà anche Atlético Madrid, RB Salisburgo, Feyenoord Rotterdam, Sparta Praga e Stade Brest.

Con il nuovo formato del campionato, gli scontri emozionanti sono garantiti per le squadre. Il Real, ad esempio, affronterà anche Liverpool, Parigi e Manchester City. "Credo che il sorteggio sia buono, sono incredibilmente entusiasta di questo nuovo formato. Non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato il capo di Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, su Sky. L'obiettivo finale è raggiungere gli ottavi di finale.

Il direttore sportivo di Bayern, Max Eberl, ha accolto il sorteggio per i campioni in carica con un sorriso. La finale si svolgerà il 31 maggio 2025 a Monaco, quindi Bayern entra in competizione con una motivazione in più. L'ultimo allenatore di Monaco a vincere la Champions League è stato: l'avversario successivo, Hansi Flick. Il calendario delle partite sarà pubblicato il prossimo sabato.

Nuovo formato del campionato

Ciascuna delle 36 squadre - inizialmente 32 - giocherà quattro partite casalinghe e quattro in trasferta. Bayern, ad esempio, ha partite in trasferta impegnative contro l'allenatore ex Barcellona Flick, nonché Leipzig e Dortmund a Madrid. Nella finale del 2024, Dortmund ha perso 0:2 contro il Real.

Le prime otto squadre alla fine della fase a campionato qualificano per gli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° entrano in una nuova fase a eliminazione diretta per avanzare. Non c'è più la retrocessione in Europa League - l'eliminazione significa la fine della stagione.

Più partite, più soldi

UEFA si aspetta un notevole aumento delle entrate con la riforma. I club riceveranno un totale di 2,47 miliardi di euro. I critici temono che questi soldi esagereranno la disparità di competizione nei campionati nazionali. Il quinto posto (per Dortmund) è stato conquistato dai club della Bundesliga grazie alle loro impressionanti prestazioni internazionali nella stagione precedente.

Di conseguenza, il calcio tedesco dominerà i prossimi mesi, con otto giornate invece delle solite sei nella fase a gruppi. L'ultima giornata della fase a campionato si svolgerà il 29 gennaio 2025, con tutti i 36 club che giocheranno in 18 partite simultanee, simile alla conclusione della stagione della Bundesliga. UEFA si aspetta che numerosi stadi saranno ancora in lizza per la qualificazione in quel giorno.

Dagli ottavi di finale in poi, si applica la regola del campione in carica, con partite di andata e ritorno. Tuttavia, il percorso per la finale di Monaco verrà deciso durante il sorteggio degli ottavi di finale.

