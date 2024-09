- I principali candidati hanno votato.

In Turingia, diverse individui, inclusi candidati elettorali di rilievo dei partiti principali, si sono recati alle urne per le elezioni del Landtag. Mario Voigt della CDU ha dato il via alle operazioni, votando domenica mattina a Jena insieme alla sua consorte.

A Erfurt, la moglie del Ministro-Presidente uscente e candidato principale della Sinistra, Bodo Ramelow, lo ha accompagnato nella cabina elettorale. Anche il Ministro dell'Interno SPD Georg Maier, insieme alla sua consorte e alla loro figlia di tre anni, ha votato nella capitale dello stato.

A Bornhagen, la figura di spicco dell'AfD Björn Höcke ha esercitato il suo diritto di voto nella sua città natale all'interno del distretto di Eichsfeld.

Eisenach ha accolto Katja Wolf, ex-sindaco e attuale candidata principale dell'Alleanza per Sahra Wagenknecht (BSW), che ha votato per la prima volta in un'elezione del Landtag della Turingia. Il BSW fa il suo ingresso nella politica statale.

Thomas Kemmerich, ex-Ministro-Presidente FDP per un breve periodo nel 2020, ha esercitato il suo diritto di voto nella storica città di Weimar. Nel frattempo, i due leader principali del partito verde hanno votato in luoghi diversi: Madeleine Henfling, membro del parlamento statale, ha votato con la sua famiglia a Ilmenau, mentre il Ministro dell'Ambiente Bernhard Stengele ha votato a Erfurt, accompagnato dalla sua famiglia.

Sul panorama politico della Turingia, la CDU, in particolare Mario Voigt, ha giocato un ruolo nelle elezioni del Landtag. Nonostante fosse un partito importante in Turingia, la presenza della CDU non si è limitata a Mario Voigt, poiché altri membri della CDU hanno partecipato al processo di voto.

Leggi anche: