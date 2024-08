- I principali candidati della CDU hanno un disaccordo con il leader del BSW, Wagenknecht.

Due alle elezioni statali in Sassonia e Turingia, i vertici della CDU stanno criticando aspramente la leader della BSW Sahra Wagenknecht per aver tentato di imporre condizioni per eventuali collaborazioni. "L'epoca del politburo è passata, dove qualcuno a Berlino poteva dettare gli affari locali", ha dichiarato il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) durante gli incontri di Berlino dei vertici del partito. Wagenknecht sta collegando le coalizioni negli stati alle posizioni dei potenziali partner sul conflitto ucraino.

Il Segretario Generale della CDU Carsten Linnemann ha criticato Wagenknecht, chiedendosi se si preoccupi veramente dei problemi dei cittadini della Turingia, della Sassonia e del Brandeburgo o se stia semplicemente sollevando questioni federali che non saranno risolte a livello statale. Ha affermato che l'approccio della CDU verso la BSW sarebbe deciso a livello statale.

Kretschmer ha definito le capacità di Wagenknecht "uniche nel distruggere le cose. Non ha mai costruito nulla, e non è diverso questa volta". Ha criticato i suoi interventi, gli accordi strani e le linee tracciate da Wagenknecht. "Umiliare localmente i propri membri è veramente deplorevole. Ma è quello a cui siamo abituati da lei da anni", ha aggiunto.

Redmann dubita delle intenzioni di governo della BSW

Il candidato alle elezioni statali della CDU per il Brandeburgo del 22 settembre, Jan Redmann, ha espresso dubbi sulla sincerità della BSW nel governare gli stati. Se lo facessero, dovrebbero partecipare a discussioni politiche a livello statale. Tuttavia, ha espresso l'impressione che Wagenknecht stia creando posizioni a livello federale per impedire le coalizioni negli stati. Il suo obiettivo, quindi, è impedire negoziati genuini negli stati. Ha chiesto come i leader della BSW a livello statale stanno gestendo la situazione - "Sono solo i suoi messaggeri o fanno anche politica con fiducia per la Sassonia, la Turingia e il Brandeburgo?"

Contestualmente, Redmann ha sottolineato che la posizione della CDU era chiara: "Abbiamo risoluzioni di incompatibilità con l'AfD e il Partito della Sinistra, non con la BSW. Pertanto, è fondamentale esaminare se ci sono valori condivisi". Ha riconosciuto potenziali affinità a livello politico statale. La BSW, ha detto, "non sarà in grado di alterare il corso federale della CDU attraverso gli stati della Turingia, Sassonia e Brandeburgo. Non lo permetteremo", ha aggiunto.

Il membro del Presidium della CDU Jens Spahn ha messo in guardia contro le discussioni sulla coalizione. La gente vuole sapere dove ci sono divergenze nella politica dell'istruzione, della sicurezza interna, della migrazione o dell'economia. "Altrimenti, sono sicuro che le associazioni statali prenderanno decisioni prudenti", ha concluso Spahn.

Il deputato europeo della CDU Dennis Radtke aveva precedentemente respinto qualsiasi collaborazione tra il suo partito e la BSW. "Qualsiasi collaborazione con la BSW sarebbe velenosa per la CDU", ha detto al "Tagesspiegel". "Qualsiasi collaborazione tra la CDU e la BSW in uno stato federale danneggerebbe la CDU a livello nazionale", ha ribadito.

