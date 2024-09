I primi voti per le elezioni del 2024 sono stati inviati via posta.

Il primo processo legato alle elezioni avrebbe dovuto iniziare con i voti per corrispondenza in North Carolina, ma è stato posticipato a causa di decisioni giudiziarie che hanno interrotto il processo, ordinando che i voti devono essere riemessi senza l'opzione per Robert F. Kennedy Jr., che aveva sospeso la sua campagna e appoggiato l'ex Presidente Donald Trump, portando alla sua rimozione dalle schede elettorali.

In Alabama, il voto per corrispondenza è ora possibile, nonostante sia uno stato che generalmente scoraggia il voto anticipato.

Sono attese ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Ecco cosa tenere a mente:

Quando iniziano i voti per corrispondenza e anticipati?

La maggior parte degli stati non offrirà voti per corrispondenza fino a tarda settembre o ottobre. La prossima data significativa è il 19 settembre, quando i voti sono attesi in Wisconsin, uno stato chiave. I votanti militari e all'estero devono ricevere i loro voti per corrispondenza entro il 21 settembre in tutti gli stati.

Ogni stato ha regole e scadenze uniche per richiedere un voto per corrispondenza e restituirlo entro una data specifica. Alcuni stati richiedono che i voti per corrispondenza raggiungano gli ufficiali elettorali prima della chiusura dei seggi, mentre altri accettano voti postati in anticipo ma ricevuti dopo il giorno delle elezioni.

Washington è uno dei pochi stati che svolge quasi tutte le sue votazioni per corrispondenza e accetta un voto per corrispondenza fino alla certificazione dei risultati a tarda novembre, a condizione che sia postato il giorno delle elezioni.

Il voto anticipato può anche essere effettuato di persona in molti stati, ma non inizia fino a settembre inoltrato. Il voto anticipato diffuso inizierà il 20 settembre in Minnesota, Dakota del Sud e Virginia.

Per i dettagli specifici del tuo stato, consulta il Manuale del votante di CNN, che fornisce le date per ogni stato.

Tutti possono votare in anticipo?

No. Trentasei stati, compreso il Distretto di Columbia, consentono a tutti i votanti di esprimere il voto per corrispondenza. Otto di questi stati e il Distretto di Columbia spediscono i voti ai votanti registrati. I rimanenti quattordici stati richiedono motivi specifici, come requisiti lavorativi o obblighi familiari, per il voto anticipato o per corrispondenza.

La campagna è finita?

Per nulla. Di recente, la Vicepresidente Kamala Harris e Trump hanno avuto un acceso dibattito il 10 settembre. I candidati alla vicepresidenza, il Sen. JD Vance dell'Ohio e il Governatore del Minnesota Tim Walz, avranno un dibattito il 1° ottobre.

Entrambe le campagne si concentreranno sui sette stati in gioco nelle prossime settimane e continueranno i loro sforzi per mobilitare i votanti.

La maggior parte delle persone ha già deciso il suo voto?

Probabilmente sì. Secondo i sondaggi CNN condotti da SSRS negli stati chiave, in media solo il 15% dei votanti è ancora indeciso. Ciò implica che l'esito della corsa presidenziale è incerto, nonostante i margini stretti in ogni stato chiave.

Nel 2020, quasi tre quarti dei votanti avevano già deciso prima di settembre, e solo il 5% dei rispondenti all'indagine post-elettorale aveva deciso nell'ultima settimana.

Come e quando voteranno la maggior parte delle persone?

Nel 2020, la maggior parte delle persone ha votato in anticipo o per corrispondenza, ma questi numeri erano più elevati a causa delle circostanze uniche della pandemia di Covid-19. Secondo un sondaggio del Pew Research Center dopo il giorno delle elezioni, circa la metà dei votanti nel 2020 ha votato per corrispondenza. Circa un quarto dei votanti ha espresso il voto di persona prima del giorno delle elezioni, e un quarto dei votanti ha votato di persona il giorno delle elezioni.

Trump ha criticato il voto per corrispondenza nel 2020, facendo parte delle sue affermazioni infondate di brogli elettorali, che hanno portato a un minor numero di votanti repubblicani che utilizzavano i voti per corrispondenza. quasi tre quarti dei sostenitori di Trump hanno votato di persona il giorno delle elezioni, mentre solo il 17% dei votanti di Biden lo ha fatto. quasi il 60% dei votanti di Biden ha utilizzato i voti per corrispondenza o per posta.

Questi numeri potrebbero cambiare quest'anno. Alcuni stati potrebbero non essere altrettanto accomodanti per il voto anticipato o per corrispondenza nel 2024. Con la pandemia di Covid-19 meno preoccupante, più votanti potrebbero scegliere di votare di persona invece che per corrispondenza.

Trump continua a fare false affermazioni di brogli elettorali e non apprezza il voto per corrispondenza, anche se ha votato personalmente per corrispondenza. I repubblicani, nonostante gli avvertimenti di Trump, incoraggiano il voto per corrispondenza in molti luoghi.

Come posso fare in modo che il mio voto per corrispondenza venga conteggiato?

Segui le istruzioni! Ogni stato ha linee guida diverse, quindi assicurati di capire come restituire correttamente il tuo voto per corrispondenza.

Ad esempio, in North Carolina, il voto richiede la firma di due testimoni o di un notaio insieme a una fotocopia di un documento d'identità con foto.

In Pennsylvania, i votanti devono scrivere la data sull'esterno della busta. Una corte statale della Pennsylvania ha recentemente stabilito, tuttavia, che i voti senza quella data non possono essere scartati.

Ci saranno probabilmente altre domande simili risolte in tribunale nelle prossime settimane.

Per la verifica, alcuni stati richiedono una fotocopia del tuo documento d'identità, mentre altri richiedono un numero di patente di guida o le ultime quattro cifre del tuo numero di sicurezza sociale.

In molti stati, i voti per corrispondenza richiedono una firma che verrà confrontata con la firma sul tuo documento d'identità o sulla scheda di registrazione dei votanti, quindi assicurati di usare la stessa firma.

Assicurati anche di spedire la tua scheda elettorale con abbastanza anticipo prima delle elezioni per minimizzare qualsiasi possibilità di ritardi postali. Se è più vicino al giorno delle elezioni, considera la restituzione della tua scheda elettorale di persona per evitare eventuali ritardi postali.

Se sbaglio il mio voto, come posso correggerlo?

Spesso, i votanti possono tenere traccia di quando il loro voto viene consegnato e il suo stato online. Se un voto viene respinto, la maggior parte degli stati ha un processo di correzione del voto – ti avviseranno e ci sarà una procedura per correggere o riparare l'errore.

E se sono nelle forze armate o vivo all'estero?

Puoi votare, richiedendo una scheda elettorale per corrispondenza dal tuo comune di appartenenza o attraverso il Programma di assistenza per il voto federale. Potrebbero applicarsi regole diverse alle persone che votano dall'estero, quindi non lasciare tutto all'ultimo momento.

Se non sei ancora registrato, non preoccuparti. I termini per la registrazione dei votanti non iniziano fino a ottobre e variano per stato.

Il Rhode Island è il primo stato a sospendere la registrazione dei votanti un mese prima del giorno delle elezioni, il 5 ottobre. Tuttavia, è anche tra i 23 stati e il Distretto di Columbia che consentono la registrazione il giorno delle elezioni.

L'Alaska e il Rhode Island sono unici perché consentono la registrazione il giorno delle elezioni solo per le elezioni presidenziali. A quel punto, la maggior parte degli americani potrebbe aver già espresso il proprio voto.

despite the ongoing legal challenges, the mail-in voting is still a contentious issue in politics, with some states requiring specific reasons for early or mail-in voting, while others send ballots to all registered voters.

Il panorama politico è in continua evoluzione, con la Vicepresidente Kamala Harris e altri candidati che si impegnano in dibattiti e campagne nei stati contestati.

