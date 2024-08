- I primi visitatori dei gioielli rubati nel Volto Verde

Il giorno dopo la presentazione ufficiale, i primi visitatori della Green Vault storica hanno ammirato i pezzi di gioielleria rubati nel 2019 e poi restituiti, esposti nella loro vetrina murale. Un residente di Dresda, che stava guidando i suoi amici francesi attraverso le Collezioni d'Arte Sassoni, ha espresso "grande gioia" alla vista. Tuttavia, era ancora scioccato dalla brutalità e dalla mancanza di rispetto mostrate verso i tesori artistici e il museo. "Ma la gioia prevale", ha detto il 65enne, mostrando ai suoi amici come i ladri di gioielli avevano usato le asce per sfondare i vetri speciali della vetrina per raggiungere i brillanti e i diamanti scintillanti - e poi li avevano strappati dalle loro montature o divisi.

Furto d'arte spettacolare nel novembre 2019

Il furto d'arte del 25 novembre 2019 è considerato uno dei più spettacolari in Germania. I responsabili si sono appropriati di 21 pezzi unici di gioielleria storica dalla collezione di gemme del XVIII secolo e hanno causato danni per oltre un milione di euro. Cinque giovani uomini della clan Remmo sono stati condannati a pene detentive dal tribunale regionale di Dresda nel maggio 2023 per furto, nonché per l'incendio di un'auto della fuga nel garage sotterraneo di un edificio residenziale e un distributore di energia. Poco prima di Natale 2022, hanno restituito la maggior parte del bottino attraverso i loro avvocati.

Storia del processo penale come parte dell'esposizione

Quasi un silenzio reverenziale regnava davanti alla vetrina murale che espone il set di Rosa di Diamante e Brilliant e la gioielleria della Regina di Brilliant poco dopo l'apertura del museo famoso in tutto il mondo al piano terra del Residenzschloss. La gente leggeva con interesse la storia del processo penale, che ha fatto anche scalpore a livello internazionale, sulla stele digitale accanto ad essa e ammirava i pezzi rubati per molto tempo. Da giovedì, gli orari di apertura saranno estesi alle 20:00 ogni giorno. L'accesso è possibile solo con biglietti con orario prestabilito per proteggere le opere di diversi secoli, alcune delle quali sono esposte liberamente sui piedistalli. 1.000 biglietti gratuiti per settembre, che il SKD ha sorteggiato su internet, erano già esauriti martedì sera, come ha riferito un portavoce.

Ancora mancanti alcuni oggetti importanti

La vetrina storica saccheggiata nella notte di novembre è stata riparata e rifornita quasi un anno e mezzo dopo. Solo i pezzi dei set di Brilliant e Diamante che i ladri avevano risparmiato o non erano riusciti a raggiungere attraverso i buchi che avevano fatto nel vetro con un'ascia erano al loro posto originale: bottoni, fibbie e collane di perle. Ora molti spazi sono stati riempiti, ma

Leggi anche: