- I primi tre residenti sono stati annunciati.

Il 7 ottobre partirà la nuova stagione del reality show "Promi Big Brother". Sat.1 ha annunciato questa notizia martedì 13 agosto durante una conferenza stampa. "Ci sono motivi di programmazione", spiega il direttore del canale Marc Rasmus riguardo all'inizio anticipato del programma rispetto al solito. "In base a ciò che accade durante l'anno, cerchiamo il momento perfetto e l'abbiamo trovato ora."

Oltre agli spettacoli in diretta su Sat.1 per un periodo di 14 giorni, ci sarà anche un'offerta aggiuntiva per tutti i fan, proprio come lo scorso anno. "Certo, ci sarà di nuovo il live stream 24/7 su Joyn", spiega Rasmus. "È la visione completa, non ti perderai nemmeno un secondo. E ci saranno anche uno o due segmenti live su Sat.1". I conduttori saranno ancora una volta Marlene Lufen (53) e Jochen Schopp (45), che presenteranno lo spettacolo serale. Melissa Khalaj (35) e Jochen Bendel (56) torneranno anch'essi. Sono già stati confermati tre residenti per questa stagione.

Un Veterano e una Nuova Faccia del Reality

Uno dei concorrenti che si trasferirà nella casa televisiva sarà Mike Heiter (32), noto per "Love Island", "Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars", Dschungelcamp o "Are You The One". Heiter afferma: "Chiunque voglia definirsi una star del reality, deve aver partecipato a 'PBB'. È un classico". Ha seguito il programma sin da quando era bambino e ha sempre desiderato farne parte. Riguardo ai coinquilini che vorrebbe vedere, dice: "Ci sono molti colleghi che fanno anche reality, come Gigi [Birofio], sarebbe molto divertente". Rivelando di non essere entusiasta di incontrare Kim Virginia (29) dal Dschungelcamp, afferma: "Non sono proprio entusiasta di vederla. Ma troverò una soluzione per il resto". Dice che gli mancherà la tranquillità nel programma.

Un altro residente di questa stagione di "PBB" sarà Mimi Fiedler (48), l'ex attrice di "Tatort", che parteciperà al suo "primo vero formato di reality". Dice: "Ho avuto un anno molto difficile, mi sono separata e mi è stato difficile rimettermi in piedi. Non sapevo se fossi abbastanza stabile, ma la mia famiglia pensava che mi avrebbe fatto bene prendermi una pausa e semplicemente essere me stessa per due settimane". Fiedler si considera la "signora delle pulizie" e la "confidente" nella casa televisiva. Dice che sa ascoltare bene e le piace farlo. Rivelando di non fumare e non bere alcolici da sei anni, è curiosa di vedere come reagiranno gli altri residenti quando passeranno attraverso il periodo di astinenza.

Chiedendole perché vuole vincere il programma, dice: "Non ho mai vinto nulla prima e non ho il gene della vincente. Ma forse dovrei esercitarmi un po' prima di ottobre. Ma dovrebbe essere una donna a vincere". Dice che non le mancherà nulla, tranne magari la sua famiglia, ma potranno comunque vederla.

La moglie Dilara Kruse si è trasferita nella casa di "PBB" lo scorso anno e si è classificata al sesto posto, ora Max Kruse vuole scuotere il programma. L'ex calciatore della nazionale e newcomer del reality rivela: "Ho seguito 'PBB' per molti anni, avrei potuto immaginarlo di fare alcuni anni fa, ma non si adattava alla mia carriera attiva". Ora ha il tempo e "ovviamente, voglio fare meglio di mia moglie". E cosa ne pensa lei del suo prossimo ingresso? "Non è sempre entusiasta quando sono via troppo a lungo. Ma ha già detto che mi guarderà per 24 ore e dormirà solo quando dormirò". Si aspetta il programma, "perché mi piace il formato, adoro il dramma e voglio testare i miei limiti. Forse non sarò così gentile come al solito".

"Quando qualcuno russa e qualcuno si addormenta prima di me, mi agito", dice Kruse riguardo alle sfide nella casa. Pensa anche che gli mancherà non avere il telefono. Qualcosa che i suoi coinquilini potrebbero non apprezzare di lui è che è "molto pigro" e "non ha voglia di fare i piatti".

Ci saranno "più di dieci residenti" quest'anno, rivela Marc Rasmus. Non ci sarà un altro atleta, ma un altro attore. Il programma sarà prodotto di nuovo a Cologne-Bocklemünd, non ci sarà un pubblico dal vivo, spiega il capo del canale. Ma ci sarà di nuovo uno show wild card. "È stato un enorme successo lo scorso anno e ci siamo divertiti molto".

