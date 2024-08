Stai al passo con le cure - I primi successi nel fornire consulenza alle future infermiere

Dopo aver partecipato a un progetto di consulenza di Brema, meno persone abbandonano il loro corso di infermieristica, secondo i responsabili. Nel primo anno del progetto "Impegnati per l'infermieristica", 86 tirocinanti hanno richiesto aiuto, come ha riferito la responsabile Anke Schmidt. Tre quarti dei tirocinanti hanno deciso alla fine di continuare il loro corso nonostante le preoccupazioni iniziali.

Mancano centinaia di infermieri - la situazione peggiora

Secondo i dati della camera del lavoro, circa 580 persone iniziano ogni anno il loro corso di infermieristica a Brema, con circa il 30% che abbandona prematuremente. Tuttavia, lo stato federale più piccolo ha bisogno di circa 530 laureati nel campo dell'infermieristica ogni anno per soddisfare la domanda.

Centinaia di specialisti sono già mancanti negli ospedali e altrettanti nelle cure a lungo termine, come ha detto la senatrice alla salute di Brema Claudia Bernhard (Sinistra). Allo stesso tempo, sempre più persone dipendono dalle cure. E la situazione peggiorerà fino al 2035, teme Elke Heyduck, CEO della camera del lavoro. "Dopo di che, sarà veramente brutto."

Stato federale con il maggior numero di infermieri over 55

Un grande problema a Brema è il numero elevato di infermieri che andranno in pensione nei prossimi anni. "Brema è lo stato federale con gli infermieri più anziani", ha detto Heyduck. Più del 26% degli infermieri di Brema ha 55 anni o più. Pertanto, entro i prossimi dieci anni, è necessario attrarre un numero significativo di giovani o rientranti nel campo dell'infermieristica - il progetto di consulenza è uno dei vari provvedimenti.

Prima che i futuri infermieri gettino la spugna, dovrebbero cercare almeno una volta un consiglio, desidera Anke Schmidt. La maggior parte di quelli che cercano aiuto ha problemi nell'ambiente privato: non trovano alloggio economico, non capiscono la lingua, non riescono a far quadrare i conti o hanno bisogno di aiuto per le domande. "Non solo il corso in sé è molto impegnativo e sfidante - la vita quotidiana spesso presenta grandi ostacoli". Con il supporto, molti potrebbero continuare il loro corso.

Per affrontare i tassi di abbandono elevati nei corsi di infermieristica, potrebbe essere utile sviluppare programmi di istruzione e formazione completi che tengano conto delle sfide uniche affrontate dai tirocinanti. Riconoscendo l'importanza di trattenere i tirocinanti di infermieristica, il progetto di consulenza a Brema non solo fornisce assistenza con i problemi privati, ma mira anche a migliorare l'esperienza di istruzione e formazione complessiva.

