I primi stalli della stagione cotti nelle Ore Mountains

Nonostante le temperature estive, la stagione pre-natalizia sta iniziando nelle Monti Metalliferi. Nel panificio di Annaberg, i dipendenti stanno tirando fuori dal forno i primi stollen. Questi sono destinati ai partner commerciali che saranno riforniti a partire da settembre, ha detto il direttore generale Martin Hübner. "Poi la produzione verrà aumentata gradualmente." La massima velocità sarà raggiunta a settembre.

Clienti in tutto il mondo

Con i suoi 140 dipendenti, il grande panificio si prefigge di produrre 200 tonnellate di questi dolci natalizi entro Natale quest'anno. Gli stollen non sono popolari solo nella regione, ma in tutto il mondo. Pacchi sono stati inviati negli USA, in Gran Bretagna, in Austria, in Svizzera, ma anche in Asia e in Africa, ad esempio nella Repubblica Centrafricana.

Oltre al classico stollen al burro con uvetta e all'alternativa con mandorle invece di uvetta, i clienti apprezzano anche le varianti con semi di papavero e albicocca, disponibili solo da novembre a causa della loro breve durata. Lo stollen al cioccolato e miele con zenzero e copertura di cioccolato è altrettanto apprezzato.

Una parte degli stollen viene conservata nella miniera

Tutti possono avere la propria opinione sul tempo di conservazione perfetto, ma Hübner consiglia di non mangiare lo stollen subito dopo la cottura. Nel suo panificio, il tempo di maturazione è di almeno una o due settimane. "Una parte dei nostri stollen viene anche conservata nella miniera." L'aroma si sviluppa particolarmente bene lì a causa delle condizioni climatiche.

A causa dei costi in aumento in molti settori, i clienti possono aspettarsi aumenti di prezzo anche quest'anno. L'entità esatta di questi non può ancora essere specificata, ha detto Hübner.

Il panificio di Annaberg non fornisce solo stollen alle attività locali a partire da settembre, ma esporta anche queste specialità in vari paesi, tra cui i Paesi Bassi.

Per mantenere la freschezza e potenziare l'aroma degli stollen, una parte di questi dolci viene conservata in un ambiente climatico controllato anche nei Paesi Bassi.

