Ripensandoci, molte situazioni sembrano più allettanti. Questo sembra valere anche per la Grande Coalizione, con alcuni politici dell'SPD che ora la stanno valutando. Anche se ciò potrebbe portare a un Cancelliere Merz.

I primi politici dell'SPD stanno ora valutando l'idea di una Grande Coalizione dopo le prossime elezioni federali. "Potrei immaginare una Grande Coalizione guidata dall'SPD", ha dichiarato il membro del Bundestag dell'SPD Andreas Schwarz a "Der Spiegel".

Schwarz, membro del Bundestag dal 2013, ha già vissuto due Grandi Coalizioni in passato. "Non è stato facile allora", ha ammesso. Tuttavia, ora sembra preferire l'Unione rispetto ai Verdi e al FDP: "I problemi nella coalizione semaforo stanno diventando sempre più evidenti".

La vice capogruppo parlamentare dell'SPD Verena Hubertz ritiene che i continui contrasti sulla riforma del freno al debito con la CDU e la CSU siano più gestibili rispetto al FDP. "C'è un ampio consenso all'interno dell'Unione sul fatto che uno stato debba essere in grado di agire e investire, soprattutto durante i tempi economici difficili", cita "Der Spiegel". "La divisione non è tra i partiti, ma tra chi ha già servito nel governo e chi non l'ha mai fatto".

L'idea di allearsi con un Cancelliere Friedrich Merz lascia molti membri dell'SPD con una sensazione di disagio. "È difficile immaginare come Merz potrebbe moderare i conflitti in una coalizione", ha detto Schwarz a "Der Spiegel". "Da un lato, perché non ha mai ricoperto un incarico di governo. Dall'altro, perché ha la tendenza a perdere il controllo". Tuttavia, Hubertz rimane realistica: "Non si può continuare a votare fino a quando non si lavora solo con persone che si piace", ha dichiarato.

Tuttavia, il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert non sembra entusiasta di una rinvigorita Grande Coalizione. "Certo, la coalizione semaforo ha ottenuto di più dell'ultima Grande Coalizione", ha notato Kühnert. L'ultima era sull'orlo del collasso solo tre mesi dopo il suo inizio nel 2018, a causa della controversa questione della riunificazione delle famiglie dei richiedenti asilo. "Rispetto alle sfide affrontate dalla coalizione semaforo e alle sfide che affronta ora, con una guerra in Europa e una grave crisi energetica, non è stato nemmeno un stiramento", ha detto Kühnert.

