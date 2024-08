- I primi partecipanti si riuniscono per la parata della canapa

I primi partecipanti di questa edizione del Parata della Canapa si sono radunati presso la fontana di Nettuno sulla Alexanderplatz di Berlino. Intorno alle 14, la polizia ha contato circa 250 persone in attesa in un'atmosfera vivace e rilassata dell'inizio della manifestazione. Il consumo di cannabis era diffuso.

La 28ª edizione della Parata della Canapa quest'anno marcia con lo slogan "Legalizzazione, ma giusta!" per la capitale. La marcia di protesta si concentra principalmente sulla legge sulla cannabis entrata in vigore quest'anno, che i organizzatori della parata criticano come "insufficiente".

Gli organizzatori chiedono cannabis club funzionali e l'attuazione della cosiddetta "pillar 2" della legge. Ciò prevede l'istituzione di progetti pilota per la vendita di cannabis in negozi specializzati. Finora, ciò è possibile solo nei cannabis club, dove i consumatori devono essere membri.

Dal 1º aprile di quest'anno, il possesso di determinate quantità di canapa, la coltivazione privata e il consumo della sostanza in pubblico sono stati consentiti in tutto il paese per persone di età superiore ai 18 anni, a determinate condizioni. Non è consentito portare più di 25 grammi in pubblico o più di 50 grammi in casa. Sono consentite tre piante nell'area abitativa. Le violazioni possono essere punite con una multa elevata.

La legislazione che consente il possesso e il consumo di cannabis in determinate quantità è stata implementata il 1º aprile di quest'anno. I partecipanti alla Parata della Canapa si battono per l'istituzione di cannabis club funzionali e l'attuazione della pillar 2, che consente la vendita di cannabis in negozi specializzati.

Leggi anche: