I primi caddie da golf di capra al mondo

Costruito sulla base di bestiame e bestiame da lavoro, il ranch dispone anche di un resort di lusso dove i clienti possono rilassarsi in una day spa, fare passeggiate a cavallo nei grandi spazi aperti o giocare in un campo da golf a sette buche.

Ma non tutto è come sembra.

Dietro le quinte, il ranch ha sviluppato il primo caddy di golf caprino professionalmente addestrato al mondo. Non è uno scherzo.

Da luglio, gli ospiti del ranch potranno affittare una capra che li seguirà sul campo da golf McVeigh, proprio come un caddy umano.

Si tratta di un lavoro che paga letteralmente noccioline, dato che la capra indossa una "sacca da golf per capre" su misura - progettata dall'azienda Seamus Golf, con sede in Oregon - per trasportare mazze, lattine di bevande e le loro leccornie preferite.

Il "programma di addestramento delle capre" del ranch ne ha scolarizzate solo quattro, con l'intenzione di raddoppiare il numero nella prossima stagione. Il diplomato di maggior successo del programma è Bruce LeGoat, il caddy master di quattro anni.

"Per anni le capre si sono dirette verso il ristorante, in cerca di una carriera", ha dichiarato alla CNN Colby Marshall, vicepresidente del Silvies Valley Ranch. Da manager responsabili quali siamo, abbiamo ascoltato le loro idee e ora abbiamo un programma di caddy per capre senza precedenti".

"Ha molte opportunità di carriera e una maggiore longevità per loro".

Non sorprende che Seamus Golf non avesse esperienza nella progettazione di accessori da golf per capre.

Ma, secondo il cofondatore dell'azienda Akbar Chisti, si trattava di un'opportunità che non poteva essere rifiutata.

Mi sono detto: "È la cosa più bella che potessi fare, non mi capiterà mai più un'occasione del genere, quindi l'abbiamo colta al volo", ha dichiarato.

La progettazione della borsa per un compagno a quattro zampe non è stata però priva di sfide.

Il primo prototipo ha richiesto quasi 30 ore di lavoro ed è stato provato dal grosso cane goldendoodle di Chisti.

Ma dopo averla applicata a una "capra di 250 chili", secondo Chisti, hanno chiaramente sottovalutato le dimensioni dell'animale e le sue abitudini di escrezione, il che li ha fatti tornare subito al tavolo da disegno.

"Era troppo piccola. Conosciamo il modo in cui si muove il corpo umano, sappiamo come deve bilanciarsi, ma per la capra era diverso", ha detto. "Le mazze non potevano essere rivolte verso il collo e la parte inferiore doveva essere sagomata verso l'esterno per evitare che colpisse di lato quando cammina".

"Le capre sono famose per far cadere i loro rifiuti. E quando si cerca di mettere l'erba, può essere un ostacolo impegnativo.

"Abbiamo quindi dovuto inclinare nuovamente il sacco per adattarlo", ha aggiunto.

Con l'attrezzatura all'interno, il sacco pesa solo 10 libbre, un terzo del peso totale che una capra può sopportare. Tuttavia, la caratteristica più importante del sacco è il porta-noccioline, che è diventato un elemento fondamentale per l'addestramento delle capre.

"L'intero processo è stato divertente: all'inizio Bruce non mi seguiva", ha raccontato Chisti. "Così ho iniziato a dargli le arachidi e prima che ce ne accorgessimo era come il mio migliore amico, così abbiamo capito che dovevamo creare un sacchetto di arachidi per continuare a corromperlo".

Marshall ha spiegato alla CNN che le capre sono animali intelligenti e socievoli che vogliono stare accanto a voi. Con l'aggiunta di gustose noccioline, fanno tutto ciò che si desidera che un caddy faccia, senza sdraiarsi sul lavoro.

Gli animalisti, tuttavia, mettono in dubbio che le capre debbano essere utilizzate in questo modo, sostenendo che dovrebbero essere libere di godersi la vita come vogliono.

"L'espediente del caddy per capre di Silvies è tutt'altro che carino", ha dichiarato alla CNN Fleur Dawes, direttore delle comunicazioni di In Defense of Animals. "Le capre sono individui pensanti e sensibili, con i propri desideri e bisogni. I loro telai non sono mai stati fatti per trasportare sacche da golf".

Marshall risponde insistendo sul fatto che le capre ricevono cibo buono, acqua pulita e pause di 20-30 minuti tra un giro e l'altro.

Spiega che hanno anche un veterinario in loco che le sottopone a controlli regolari.

"Stiamo salvando le capre dando loro un lavoro remunerativo", ha detto Chisti. "Lavorano per le noccioline!".

