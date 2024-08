- I primi atti per Rock at the Arena e Concert in the Parkfield presentati

Gli organizzatori di Rock am Ring al Nürburgring e Rock im Park a Norimberga hanno rivelato ulteriori artisti per le prossime edizioni dei festival gemelli. Tra questi ci sono la band heavy metal Bring Me The Horizon, il gruppo tedesco di rap K.I.Z e il gruppo metal Slipknot, come riportato. Altri artisti includono la band punk Feine Sahne Fischfilet, il gruppo punk rock Beatsteaks e la band metal Powerwolf della Saarland. La band ucraina Jinjer è molto attesa.

Come dichiarato dall'organizzatore DreamHaus, oltre 90.000 fan hanno già acquistato un pass per il weekend, con 55.000 per Rock am Ring e 35.000 per Rock im Park. "Più artisti, più palchi, più programmazione - le edizioni anniversario di Rock am Ring e Rock im Park si avventurano in nuovi territori", ha dichiarato DreamHaus.

Nel 2025, Rock am Ring celebrerà il suo 40º anniversario, mentre Rock im Park il suo 30º. I festival si terranno dal 6 al 8 giugno. Al momento, un biglietto per il weekend senza campeggio è disponibile a 199 euro. Lo scorso anno, circa 80.000 persone hanno assistito a ciascun festival, a Rock am Ring al Nürburgring e Rock im Park a Norimberga.

Gli appassionati di musica possono aspettarsi esibizioni di Bring Me The Horizon, noti per la loro musica che combina generi, e i suoni melodici di Slipknot, noti per i loro concerti energetici.

