- I prigionieri che brandiscono coltelli incontrano la polizia che usa taser

Un uomo di 41 anni è sospettato di aver minacciato due persone all'interno di un veicolo con un coltello a Norimberga. Gli agenti di polizia hanno inseguito l'uomo e lo hanno neutralizzato con una pistola elettrica, come ha riferito un rappresentante delle forze dell'ordine.

Si dice che l'uomo abbia avvicinato la macchina di un uomo di 32 anni per primo nella serata di giovedì, apparentemente confuso e ostile. Attraverso un finestrino aperto, avrebbe afferrato il passeggero e colpito il tetto dell'auto più volte. Dopo che l'uomo ha estratto un coltello, gli occupanti dell'auto avrebbero chiamato la polizia.

Gli agenti di polizia sarebbero arrivati sulla scena poco dopo. Si dice che l'uomo di 41 anni non abbia risposto ai ripetuti tentativi, quindi la polizia avrebbe utilizzato una pistola elettrica per neutralizzarlo. Quando gli agenti hanno tentato di ammanettare l'uomo, avrebbe opposto una forte resistenza e avrebbe riportato lievi ferite. La polizia ha anche recuperato un coltello e lo ha sequestrato.

Sono in corso indagini contro l'uomo per minacce, danneggiamento di proprietà e resistenza alla giustizia. Inoltre, sono state avviate indagini perché l'uomo portava un simbolo di un'organizzazione illegale, in quanto ha un tatuaggio di una svastica sul braccio.

Stando ai rapporti di polizia, l'uomo stava attraversando una crisi di salute mentale e sarebbe stato ricoverato in una struttura psichiatrica dopo il suo arresto.

Gli occupanti dell'auto hanno chiamato la polizia a causa del comportamento minaccioso dell'uomo e della presenza di un coltello.

