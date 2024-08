I prezzi dell'oro sono saliti a livelli senza precedenti.

Il valore dell'oro continua a salire. Oggi ha raggiunto un nuovo massimo storico di $2523.80 all'once. In effetti, il prezzo di questo metallo prezioso è aumentato di oltre il 20% solo quest'anno. Ci sono diverse ragioni dietro questa impennata: previsti cali dei tassi di interesse, forte domanda dalla Cina e tensioni geopolitiche nel Medio Oriente.

La Federal Reserve degli Stati Uniti è prevista adottare un'inversione della politica monetaria a settembre abbassando i tassi di interesse. In precedenza, la banca centrale aveva portato il suo tasso di riferimento a una fascia del 5,25-5,50% a causa dell'alta inflazione.

Man mano che i tassi di interesse diminuiscono, l'attrattiva degli asset senza interessi come l'oro aumenta. Inoltre, il calo dei tassi di interesse americani tende a indebolire il dollaro, rendendo l'oro, un bene prezioso in USD, più attraente per gli investitori internazionali.

Inoltre, l'oro viene spesso visto come un rifugio sicuro durante i tempi di crisi. Pertanto, anche il conflitto in corso nel Medio Oriente viene considerato un fattore. Non sembra esserci una fine in vista per il conflitto nella Striscia di Gaza. Inoltre, l'Iran ha minacciato rappresaglie dopo l'uccisione mirata dei leader radicali islamici di Hamas e Hezbollah libanesi, mentre Israele ha annunciato una pesante controffensiva se necessario.

La Cina, il più grande consumatore d'oro al mondo, sta guidando la crescita del mercato da quasi due anni. Dal tardo novembre 2022, la banca centrale cinese ha costantemente aumentato le sue riserve d'oro e ne ha acquisito più di qualsiasi altra banca centrale al mondo. Questo per ridurre la sua dipendenza dal dollaro statunitense, la valuta di riserva globale, come mezzo per gestire le sue riserve di valuta estera.

Gli investitori privati in Cina stanno anche accumulando oro poiché gli investimenti alternativi hanno perso il loro Appeal. Il mercato immobiliare cinese è in crisi, mentre il mercato azionario interno ha prestazioni scadenti da tempo. Inoltre, a causa dei controlli sul capitale in Cina, gli investitori privati non possono facilmente diversificare i loro investimenti in mercati esteri.

Come dice Anita Wright, un consulente finanziario della società britannica Bolton James, "La combinazione di tassi di interesse più bassi, un dollaro più debole e una forte domanda dalle banche centrali crea un ambiente estremamente favorevole per l'oro, e è plausibile che l'oro possa continuare a salire, addirittura raggiungendo la soglia dei $2665". Secondo Yeap Jun Rong, un stratega di mercato di IG, il rally ha tutto il potenziale per continuare.

In questo ambiente favorevole per l'oro, altre classi di attività potrebbero faticare a tenere il passo. L'aumento dell'attrattiva dell'oro potrebbe portare a un interesse ridotto nei metodi di risparmio tradizionali.

Inoltre, l'aumento del prezzo dell'oro e il suo potenziale per raggiungere livelli ancora più alti potrebbe incoraggiare altri paesi ad aumentare le loro riserve d'oro come forma di protezione finanziaria.

