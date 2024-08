- I prezzi dell'olio d'oliva continuano ad aumentare

Per l'olio d'oliva, i consumatori in Germania devono mettere mano al portafoglio quando fanno la spesa. A luglio, il prezzo era del 45% più alto rispetto all'anno precedente, come riportato dall'Ufficio federale di statistica. Nessun altro prodotto alimentare ha registrato un aumento maggiore. In precedenza, i prezzi dell'olio d'oliva erano aumentati del 40% o più rispetto al mese precedente. Nel complesso, i prezzi degli alimentari sono aumentati solo dell'1,3% a luglio.

Il prezzo dell'olio d'oliva è più che raddoppiato dal 2020, secondo le statistiche. Un'analisi del portale di confronto prezzi Smhaggle mostra: una bottiglia da 500 millilitri di olio d'oliva di un noto produttore di marca costava 5,49 euro a gennaio 2022 e 9,99 euro attualmente. Il prezzo al dettaglio di un marchio privato da 750 millilitri è passato da 3,89 a 9,49 euro. "Le ragioni degli aumenti di prezzo sono le condizioni meteorologiche estreme nel Sud dell'Europa, i mancati raccolti e i costi di produzione e raccolta aumentati", ha detto Jana Fischer, esperta di alimentari del Centro consumatori di Amburgo.

L'olio d'oliva viene spremuto in paesi come l'Italia, la Grecia e la Spagna e importato in Germania. La situazione è difficile per i principali esportatori. In Spagna, il maggiore produttore mondiale di olio d'oliva, il rendimento del raccolto nella stagione 2022/2023 è diminuito di più della metà, e non è andata molto meglio in Italia e Grecia. Secondo i produttori, le principali ragioni sono le condizioni meteorologiche sfavorevoli - troppo poca pioggia nei mesi invernali e temperature elevate. Esperti e molti agricoltori olivicoltori incolpano il cambiamento climatico.

Il Centro consumatori raccomanda alternative più economiche

In Spagna, il maggiore produttore di olive, il prezzo dell'olio d'oliva tra gennaio 2012 e giugno 2024 è aumentato del 191%, secondo l'ufficio di statistica nazionale. La ragione erano i mancati raccolti a causa della siccità e l'aumento della domanda di "oro liquido".

Tuttavia, i produttori sperano in un raccolto migliore quest'anno. Nel mesi di aprile e maggio, durante la fioritura delle olive, non c'è stato caldo estremo dannoso e, grazie alle abbondanti piogge primaverili, le riserve idriche sono sopra la media, secondo il quotidiano "El País". Questi due fattori suggeriscono un ritorno ai livelli di raccolta normali nella prossima stagione. Tuttavia, Luis Carlos Valero, portavoce dell'Associazione dei giovani agricoltori Asaja a Jaén, avverte che lo sviluppo effettivo si vedrà solo a ottobre, quando il prossimo raccolto di maggio è garantito. Fino ad allora, c'è ancora "poco olio e dovrebbe essere ancora più costoso", secondo quanto riferito dal quotidiano "El País".

In Grecia, la produzione di quest'anno potrebbe essere moderata o buona, secondo una stima dell'Organizzazione nazionale dell'olio d'oliva - a condizione che il tempo collabori.

Le associazioni dell'industria alimentare tedesca non hanno voluto fare previsioni su possibili ulteriori aumenti dei prezzi dell'olio d'oliva su richiesta. Per risparmiare denaro, i consumatori possono passare a prodotti alternativi più economici. Il Centro consumatori raccomanda l'olio di colza e l'olio di girasole, entrambi adatti per la frittura, mentre l'olio di lino e l'olio di noci sono adatti per i piatti freddi. I dati dell'Ufficio federale di statistica mostrano: l'olio di girasole e l'olio di colza erano del 9% più economici a luglio rispetto all'anno precedente.

