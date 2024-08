I prezzi delle proprietà aumenteranno probabilmente di nuovo nel 2025

Per due anni, i prezzi degli appartamenti e delle case sono diminuiti, ma questa tendenza potrebbe ora essere giunta al termine: nel prossimo anno è minacciato un ribaltamento dei prezzi - l'immobiliare diventerà nuovamente più costoso, prevedono le banche popolari e cooperative. Per contrastare questo, è urgente aumentare la costruzione di nuovi immobili.

Stando alla valutazione delle banche popolari e cooperative, l'immobiliare in Germania diventerà gradualmente più costoso nel prossimo anno. Dopo significativi cali dei prezzi negli anni precedenti e in corso, è previsto un lieve aumento del prezzo del 1% per la prima volta nel 2025, secondo la previsione immobiliare corrente del gruppo finanziario cooperativo BVR.

"Vediamo che i prezzi si stanno lentamente stabilizzando e non stanno più diminuendo, soprattutto perché la carenza di alloggi sta aumentando", dice il presidente del BVR Marija Kolak. La costruzione di nuovi alloggi deve essere urgentemente aumentata. Ciò richiede una migliore promozione, regolamenti edilizi e di pianificazione semplificati e una riduzione dell'imposta di trascrizione immobiliare per gli utenti finali.

Stando all'analisi del BVR, i prezzi delle case e degli appartamenti sono diminuiti in media del 4,5% lo scorso anno. I cali sono stati particolarmente elevati nelle regioni che avevano registrato aumenti eccezionalmente forti in precedenza, principalmente nelle aree metropolitane. Nel corso dell'anno, il modello per il mercato complessivo mostra addirittura un meno del 6%, con i venditori che trattengono le loro offerte. Anche se l'ajustamento dei prezzi di queste proprietà è ritardato, non sarà completamente assente.

La domanda è crollata a causa dell'inflazione

Il calo dei prezzi è stato scatenato dall'alta inflazione a causa dell'attacco all'Ucraina e dagli aumenti dei tassi di interesse successivi da parte della Banca centrale europea. Meno persone potevano permettersi una proprietà e la precedente forte domanda è crollata. Questo frena anche i tanto necessari lavori di efficientamento energetico negli edifici esistenti, poiché i lavori di ristrutturazione spesso vanno di pari passo con un cambio di proprietà, secondo l'analisi del BVR.

Le banche popolari e cooperative prevedono un lento recupero del mercato a partire dal 2025. Se l'inflazione continuerà a diminuire come previsto e la Banca centrale europea continuerà a allentare la sua politica monetaria, la domanda fondamentale per l'immobiliare si riassert

Leggi anche: