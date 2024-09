I prezzi delle azioni Intel aumentano dopo l'annuncio della partnership con Amazon

L'annuncio è arrivato dopo la dichiarazione precedente di Intel che potrebbe ricevere fino a 3 miliardi di dollari di finanziamento grazie al CHIPS and Science Act per la produzione di chip militari di alta qualità.

Intel Foundry e Amazon Web Services hanno concordato di collaborare su un progetto di chip personalizzato per AWS, come dichiarato in un comunicato ufficiale. Questa partnership prevede un contratto a lungo termine da diversi miliardi di dollari.

Intel Foundry produrrà un chip per l'elaborazione AI per AWS utilizzando la tecnologia Intel 18A, come dichiarato dal CEO di Intel Pat Gelsinger lunedì.

In precedenza, Intel dominava il mercato dei chip con una forte presa sui PC e sui Mac, ma ha avuto difficoltà a mantenere il passo con il passaggio al computing mobile. Le società come Qualcomm e Texas Instruments, leader del settore dei chip mobili, hanno superato Intel per valore di mercato.

E poi c'è Nvidia, che ha sfruttato il boom dell'IA per diventare una delle aziende quotate più redditizie al mondo.

L'alleanza di Intel con AWS fa parte della sua strategia per riguadagnare terreno. La collaborazione, insieme ai 3 miliardi di dollari di finanziamenti dal governo degli Stati Uniti per la produzione di chip domestici e militari, "evidenzia i nostri progressi verso la creazione di un'attività di foundry solida", ha commentato Intel nel comunicato.

Intel continua ad espandere le sue strutture in Arizona, Oregon, New Mexico e Ohio, ma ha temporaneamente sospeso la produzione in Germania e Polonia per circa due anni.

Dopo l'annuncio, le azioni Intel sono aumentate del 6% nelle operazioni dopo la chiusura.

Gelsinger ha anche fornito aggiornamenti sulla missione di Intel per tagliare 10 miliardi di dollari entro il 2025. Per competere con Taiwan's TSMC nel mercato globale dei chip, Intel ha rivisto il proprio modello di business.

Secondo il comunicato, Intel ha già superato la metà del suo obiettivo per ridurre la sua forza lavoro di 15.000 dipendenti entro la fine dell'anno. Sono previsti ulteriori licenziamenti a metà ottobre. Inoltre, Intel prevede di ridurre la sua presenza immobiliare a livello globale di circa due terzi entro la fine del 2024.

La partnership Intel-AWS è attesa per portare significativi introiti all'attività di Intel. L'accordo, insieme ai finanziamenti del governo, viene visto come un passo cruciale per rafforzare l'attività di foundry di Intel.

