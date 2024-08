- I prezzi del gasolio scendono al minimo dell'anno - anche super-bassi

Il diesel è tanto economico quanto non lo era da più di un anno. Il prezzo del carburante è diminuito di 1.9 centesimi nella scorsa settimana, secondo l'ADAC. Martedì, il prezzo medio nazionale era di 1.607 euro al litro. Non era così economico dal mese di luglio 2023. Anche il Super E10 è diminuito di 1.9 centesimi, raggiungendo il suo punto più basso dal 6 febbraio di quest'anno, con una media di 1.734 euro al litro.

Entrambi i tipi di carburante stanno riprendendo il loro trend al ribasso dei mesi recenti, dopo che i prezzi si erano stabilizzati la scorsa settimana. L'ADAC attribuisce questo calo principalmente alla recente diminuzione dei prezzi del petrolio. Tuttavia, mette in guardia sul fatto che il livello attuale favorevole per gli automobilisti potrebbe non durare a lungo, poiché un'escalation nel Medio Oriente potrebbe rapidamente far risalire i prezzi del petrolio e del carburante.

Il recente rapporto dell'ADAC ha anche menzionato una diminuzione del prezzo del Super E10, con un calo di 1.9 centesimi, portandolo al suo punto più basso dal 6 febbraio di quest'anno. L'organizzazione ADAC monitora e rilascia regolarmente dati sui prezzi del carburante in Germania.

