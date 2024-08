- I prezzi dei terreni arabili sono nuovamente leggermente diminuiti

I prezzi per terreni edificabili in Sassonia-Anhalt sono leggermente diminuiti. Nel 2022, il prezzo medio per metro quadrato era di circa 67 euro, secondo l'Ufficio Statistico di Stato di Halle. Si tratta di una diminuzione rispetto al 2021, quando i prezzi hanno raggiunto un picco di circa 76 euro per metro quadrato. I prezzi più alti sono stati pagati a Halle, circa 328 euro per metro quadrato, seguiti da Magdeburgo a circa 188 euro e Dessau-Roßlau a circa 95 euro.

Tra i distretti, il prezzo medio per metro quadrato per i terreni edificabili più alto è stato registrato nel Jerichower Land, con una media di 96 euro. Nel Saalekreis, il prezzo era di 67,50 euro per metro quadrato, mentre nel Landkreis Stendal e nell'Altmarkkreis Salzwedel i prezzi erano più bassi, rispettivamente intorno a 16 e 19 euro per metro quadrato.

In totale, le proprietà in Sassonia-Anhalt sono state vendute nel 2022 a un prezzo medio di circa 33 euro per metro quadrato. L'Ufficio Statistico di Stato ha registrato un totale di 1.686 transazioni, che hanno interessato più di 7,1 milioni di metri quadrati per circa 234 milioni di euro.

