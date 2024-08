- I prezzi dei terreni agricoli nel nord continuano ad aumentare

Le aree agricole dello Schleswig-Holstein continuano a registrare un aumento del valore. Lo dimostra l'indice dei prezzi di acquisto e affitto, pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura e compilato dall'Agenzia delle Statistiche Nord.

Secondo questo dato, il prezzo dell'terra arabile in tutto lo stato è aumentato del 9,4% nel periodo 2022/2023 rispetto al periodo precedente 2021/2022, raggiungendo i 45.679 euro per ettaro. Un ettaro è equivalente a 10.000 metri quadrati, o un quadrato che misura 100 metri per 100 metri. Il tasso di aumento è leggermente rallentato, essendo stato in precedenza del 11,3%.

Ci sono differenze significative tra le regioni. Lo Schleswig-Holstein meridionale si distingue, con i prezzi nella zona di Barmstedt-Kisdorfer Geest (distretti di Pinneberg e Segeberg) che sono circa il 40% (54.301 euro per ettaro) e nella zona di Hamburg Ring circa il 27% (73.160 euro per ettaro) più alti per l'terra arabile. Al contrario, il prezzo per i prati permanenti è rimasto praticamente invariato in tutto lo stato, con i prezzi di acquisto che aumentano dell'1% a 22.001 euro per ettaro.

Nuova tendenza nei prezzi di affitto?

Per la prima volta, i prezzi di affitto per l'terra arabile e i prati permanenti hanno mostrato un aumento significativo in tutto lo stato rispetto al periodo precedente, secondo il ministero. I prezzi di affitto annuali per i prati permanenti sono aumentati di circa il 3,2% (346 euro per ettaro) e per l'terra arabile del 1,8% (573 euro per ettaro). In passato, i prezzi di affitto sono stati relativamente stabili e scollegati dai prezzi di acquisto. Non è ancora chiaro se questo indica una nuova tendenza, secondo il ministero.

L'aumento del valore delle aree agricole nello Schleswig-Holstein non si limita ai prezzi di acquisto; anche i prezzi di affitto per l'terra arabile e i prati permanenti hanno mostrato un aumento. Interessantemente, il prezzo di affitto per l'terra arabile nella zona agricola di Barmstedt-Kisdorfer Geest è di 54.301 euro per ettaro, notevolmente più alto della media dello stato.

