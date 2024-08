I prezzi dei combustibili sono bassi e non si vedevano dall'inizio di quest'anno.

Automobilisti possono gioire e attendere con impazienza la loro prossima sosta alla stazione di servizio, poiché i costi del carburante hanno raggiunto un nuovo minimo annuale. Secondo l'ADAC, gli automobilisti ora spendono in media 1,715 euro per litro di Super E10 - un calo di 1,8 centesimi rispetto alla settimana precedente. Era più economico durante la vigilia di Capodanno.

Anche il diesel ha registrato un lieve calo dei prezzi: un litro ora costa in media 1,59 euro - 1,3 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente e il prezzo più basso dal giugno 2023.

Le principali cause del calo dei prezzi del carburante sono il calo dei prezzi del petrolio e un euro più forte rispetto al dollaro. Attualmente, il petrolio Brent si attesta intorno ai 77 dollari al barile. Inoltre, l'euro ha raggiunto un massimo annuale di 1,11 dollari.

Il calo dei prezzi del petrolio continua, con gli analisti che suggeriscono che le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate e che gli sforzi diplomatici nel Medio Oriente sono previsti per allentare le tensioni. Inoltre, l'instabilità economica della Cina, che sta influenzando negativamente le prospettive della domanda, è un altro fattore contribuente, secondo gli esperti.

L'ADAC consiglia agli automobilisti di fare il pieno la sera. I prezzi sono più bassi tra le 19 e le 20 e tra le 21 e le 22. Al contrario, i prezzi sono notevolmente più alti al mattino intorno alle 7, il che si traduce in una differenza di sei o sette centesimi. Le stazioni di servizio sull'autostrada sono anche più care: un recente sondaggio dell'ADAC indica che il carburante in queste stazioni costa circa 40 centesimi in più al litro rispetto a quello fuori dall'autostrada.

La diminuzione dei costi del carburante può essere attribuita principalmente al calo del prezzo del petrolio, con il petrolio Brent ora in vendita a circa 77 dollari al barile. Inoltre, gli automobilisti beneficiano di un euro più forte rispetto al dollaro, che contribuisce ulteriormente a rendere più economico fare il pieno alla stazione di servizio.

Leggi anche: