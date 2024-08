- I prezzi dei beni di consumo sono aumentati meno rapidamente in agosto.

Agosto ha registrato un lieve calo dei tassi di inflazione nel Saxony-Anhalt. L'Ufficio Statistico di Stato di Halle ha riferito un aumento del 2,4% annuale dei prezzi al consumo. Questa cifra era dello 0,2% inferiore rispetto al tasso di inflazione del 2,6% registrato sia a giugno che a luglio. Il calo è stato principalmente dovuto a una diminuzione dei costi del carburante e a verdure più economiche.

Rispetto all'anno scorso, i clienti hanno assistito a un aumento del 7,8% dei prezzi per mangiare fuori e pernottare in hotel e altre forme di alloggio. Il costo di alcolici e tabacco ha anche registrato un aumento del 4,5%.

In una nota positiva, i beni per la casa come mobili, illuminazione, elettrodomestici e altri beni di prima necessità sono diventati più economici con un calo del 1,8% dei prezzi rispetto all'anno precedente. I servizi nel settore postale e delle telecomunicazioni hanno anche registrato una riduzione del 1,1% dei costi nello stesso periodo.

