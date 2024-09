- I prezzi dei beni di consumo hanno registrato un rallentamento dell'aumento in agosto.

Per la prima volta in oltre tre anni, il tasso di inflazione della Germania è sceso al di sotto della soglia del 2% ad agosto. I prezzi al consumo sono aumentati ad un tasso annuale del 1.9%, il più lento dal marzo 2021, secondo i dati preliminari dell'Ufficio Federale di Statistica.

I costi dell'energia sono diminuiti del 5.1% rispetto all'anno scorso, mentre i prezzi dei servizi sono aumentati sopra la media del 3.9%. I prezzi delle assicurazioni auto sono aumentati di più di un quarto, mentre i prezzi per i servizi sociali (+7.8%) e l'alloggio (+6.7%) hanno anche registrato aumenti significativi. Ciò può essere in parte attribuito ai salari più elevati per i lavoratori.

I prezzi degli alimentari sono aumentati solo del 1.5% rispetto all'anno precedente, ma alcuni prodotti come l'olio d'oliva (+35.0%) sono diventati notevolmente più costosi a causa dei raccolti scarsi nei paesi del Mediterraneo. I dolciumi come il miele, la marmellata, lo zucchero e altri prodotti da forno sono aumentati del 5.0%. Tuttavia, i prodotti lattiero-caseari sono rimasti più economici rispetto all'anno precedente.

L'impatto dei tassi di inflazione elevati sui consumatori nel tempo sembra diminuire. A luglio, i prezzi al consumo sono aumentati del 2.3%, dopo un aumento del 2.2% a giugno. Dal marzo 2021 non si registrava un tasso di inflazione più basso, e ad agosto i prezzi erano anche dello 0.1% inferiori rispetto a luglio. Il tasso di inflazione core, che esclude energia e alimentari, è sceso di 0.1 punti al 2.8%.

Se l'inflazione della Germania e dell'area euro nel suo insieme continuerà a diminuire, ciò darà alla Banca Centrale Europea l'opportunità di abbassare i tassi di interesse. A giugno, la BCE ha abbassato i tassi di interesse per la prima volta dal picco dell'inflazione di 0.25 punti percentuali. A luglio, la BCE ha mantenuto i tassi di interesse invariati e ha lasciato intendere una possibile riduzione dei tassi durante la riunione del 12 settembre. Le previsioni del mercato suggeriscono una riduzione dei tassi. Il tasso di inflazione stimato per l'area euro era del 2.2% per agosto.

Gli economisti prevedono che il tasso di inflazione risalirà entro la fine dell'anno a causa degli effetti di base dell'anno precedente. Anche se il tasso di inflazione rimarrà sotto il 2% a settembre e ottobre, il problema non è ancora risolto, avverte il ricercatore della Deutsche Bank Sebastian Becker. L'istituto di ricerca economica ZEW di Mannheim vede solo un successo temporaneo, ma non progressi significativi verso la stabilità dei prezzi.

secondo Nomura, una banca giapponese, le aspettative del mercato sull'entità e il tempismo dei possibili tagli dei tassi aumenteranno. Tuttavia, non è previsto un aumento della crescita guidato dal consumo privato.

Aggiornamento Inflazione Destatis 8/2024

despite the overall inflation rate decrease, foodstuffs like olive oil and sweet items such as honey, jam, sugar, and other confectionery experienced significant price hikes. Consequently, some consumers may still find it challenging to afford certain foodstuffs despite the overall decrease in inflation.

Leggi anche: