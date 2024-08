- I prezzi degli immobili sono in calo - 8,7 milioni per l'appartamento più costoso

8.7 milioni di euro - il prezzo più alto per un singolo appartamento in affitto a Berlino nel 2023 è stato di 8.7 milioni di euro. Secondo il Comitato per i Valori Immobiliari, il prezzo al metro quadrato era di circa 16.000 euro, rendendo l'appartamento a Prenzlauer Berg di circa 540 metri quadrati.

Tuttavia, non si è trattato di un record assoluto: nel 2015, un appartamento di lusso con vista sul Sprea è stato venduto a un prezzo di 29.600 euro al metro quadrato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su questo appartamento.

Nel 2023, gli acquirenti e i venditori hanno concordato un prezzo ancora più alto per un lotto di villa a Nikolassee: il lotto è stato venduto per circa 9.8 milioni di euro, il valore più alto per la vendita di lotti sviluppati nel 2023.

19% meno vendite immobiliari

I numeri provengono dal rapporto annuale del Comitato per i Valori Immobiliari. Tutti i registri notarili delle vendite di immobili e lotti a Berlino sono valutati per il rapporto. Nel complesso, i prezzi degli appartamenti e delle case nella capitale sono diminuiti e sono state fatte molte meno compravendite rispetto all'anno precedente. Secondo il Comitato, il prezzo di acquisto medio per metro quadrato per un appartamento in affitto nel 2023 era di circa 5.300 euro, in calo del 6% rispetto al 2022.

"Lo sviluppo del mercato immobiliare di Berlino nel 2023 è stato principalmente influenzato dai costi di costruzione aumentati e dagli alti costi di finanziamento", ha dichiarato il Comitato. Gli alti tassi di interesse attuali rendono le compravendite immobiliari più costose, così come la costruzione di nuovi appartamenti e case. Di conseguenza, sono state realizzate meno vendite. Secondo il Comitato, nel 2023 sono state notarizzate circa 17.600 compravendite di immobili o lotti, in calo del 19% rispetto all'anno precedente.

Il fatturato totale dalle vendite immobiliari è diminuito del 29%.

"In sintesi, il 2023 è stato un anno di forte cautela nel mercato immobiliare di Berlino. Nonostante le aspettative dei compratori di riduzioni dei prezzi, i venditori hanno continuato a pretendere prezzi precedentemente elevati", ha scritto Thomas Sandner, presidente del Comitato, nella prefazione al rapporto. Questo è anche riflesso nello sviluppo del fatturato totale.

In particolare, c'è stato un calo significativo (74%) del numero di appartamenti in affitto convertiti in appartamenti in proprietà (4.487).

Il prezzo più alto per un singolo appartamento in affitto nel 2023 non ha battuto il record; un appartamento di lusso è stato venduto a un prezzo più alto per metro quadrato nel 2015. Al contrario della tendenza al ribasso dei prezzi degli immobili, il prezzo più alto per un lotto di villa a Nikolassee è stato registrato nel 2023, segnalando una certa resilienza del mercato.

