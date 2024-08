- I prezzi degli alberi di Natale nel sud-ovest continuano a mantenere il loro equilibrio.

Consistenza Attesa nei Prezzi degli Alberi di Natale

I prezzi per gli abeti Nordmann più diffusi dovrebbero rimanere invariati. I consumatori dovranno spendere tra 21 e 29 euro per metro lineare, simile all'anno scorso. La Federazione degli Alberi di Natale del Baden-Württemberg ha confermato questo. Pertanto, un abete di 2 metri nel sud-ovest costerà tra 42 e 58 euro.

Tuttavia, questo intervallo di prezzi è solo una raccomandazione della federazione. Ogni attività ha l'autonomia per stabilire il proprio prezzo per metro lineare. Secondo il presidente della federazione, Sebastian Fertig, le attività che producono i loro alberi in modo esclusivo tendono ad essere più economiche. Al contrario, quelli che acquistano i loro alberi tendono a costare di più. Prima della pandemia di COVID-19, l'intervallo di prezzo raccomandato era di 18-23 euro.

Miglioramento della Qualità grazie al Tempo Umido

L'abete Nordmann è senza dubbio il preferito, grazie ai suoi aghi morbidi e saldamente attaccati. Fertig nota che la qualità degli alberi quest'anno è eccezionale: "L'abete Nordmann prospera in ambienti umidi. Le condizioni meteorologiche erano ideali per la crescita". Neanche il gelo ha influito sugli alberi, permettendo prezzi stabili nonostante i costi aumentati. "Negli anni secchi, dobbiamo innaffiare gli alberi, il che aggiunge costi aggiuntivi".

Tuttavia, il presidente della federazione Fertig prevede un aumento dei prezzi a lungo termine: "Gli alberi di Natale diventeranno un bene scarso". Inoltre, i costi del lavoro, dei materiali e dei fertilizzanti stanno aumentando, rendendo gli alberi di Natale più costosi. "Molte attività hanno dovuto aumentare i loro prezzi negli ultimi anni. Ma nel nostro settore, abbiamo anche molti clienti fedeli e vogliamo tenerli contenti. Quindi potremmo trattenere l'ultimo aumento di un euro".

Offerta Locale alimenta la metà delle Vendite nel Sud-Ovest

Ogni anno, vengono venduti circa 2,5 milioni di alberi di Natale nel Baden-Württemberg, secondo il Ministero dell'Agricoltura. Circa la metà di questi proviene dalla produzione locale, da un'area di circa 2.500 ettari. La maggior parte degli alberi rimanenti proviene dal resto della Germania, con una piccola frazione importata.

I consumatori possono aspettarsi di pagare tra 21 e 29 euro per metro lineare per un abete Nordmann, poiché i prezzi sono previsti invariati quest'anno. Le attività che producono i loro alberi in modo esclusivo tendono ad offrirli a prezzi più economici, mentre quelli che acquistano i loro alberi tendono a costare di più.

Leggi anche: