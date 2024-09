I prezzi al produttore agricoli sono in aumento più lentamente rispetto ai periodi precedenti.

Il prezzo degli alimenti prodotti in Germania ha registrato un calo significativo nel mese di luglio. L'aumento è stato solo del 1.7% su base annua, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio Statistico Federale. In precedenza, a giugno e maggio, l'aumento era stato superiore al 3% in entrambi i mesi. Inaspettatamente, c'è stato addirittura un calo del 0.7% dal giugno al luglio.

In confronto, i prodotti a base vegetale sono stati il 2.7% più costosi a luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un importante contributo a questo aumento dei costi è stato rappresentato dai prezzi più elevati delle patate da tavola, che sono state il 16.0% più care rispetto a luglio 2023.

Il costo della produzione di frutta è aumentato del 23.9%, con aumenti significativi dei prezzi, come le mele da tavola, che sono aumentate del 37.5%, e le fragole, il cui prezzo è aumentato del 11.0%. Gli ortaggi hanno registrato un aumento complessivo del 1.0%, con aumenti significativi dei prezzi della cavolo (in aumento del 24.4%) e della lattuga iceberg (15.9%). Al contrario, i cereali hanno registrato una diminuzione del 12.4%.

I costi per i prodotti animali e i loro derivati sono aumentati dell'0.8%. Il latte ha registrato l'aumento più significativo, con un aumento del prezzo del 13.5%. Le uova hanno seguito lo stesso trend, diventando il 8.8% più care. I prezzi dei maiali da macello sono crollati del 14.9%, mentre quelli del bestiame sono aumentati dell'8.3%. Il costo del pollame è diminuito del 4.8%, con anatre e tacchini che sono diventati meno costosi, mentre il prezzo del pollo è rimasto il 0.9% più elevato.

Nel settore dei consumatori, gli sviluppi menzionati spesso portano a ritardi nell'aggiustamento dei prezzi. I commercianti spesso trasferiscono le variazioni dei prezzi ai loro clienti. Di conseguenza, i consumatori hanno pagato il 1.5% in più per il cibo ad agosto rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il tasso di inflazione complessivo è rimasto al 1.9%; pertanto, il cibo ha frenato l'eccessivo aumento dei prezzi.

