- I prezzi al consumo sono aumentati del 2,3% a luglio

I consumatori in Germania hanno dovuto spendere in media il 2.3 percento in più per beni e servizi a luglio rispetto all'anno precedente. L'Ufficio federale di statistica ha confermato le sue stime preliminari. A giugno, il tasso di inflazione era ancora del 2.2 percento.

I servizi, in particolare, sono diventati più costosi del 3.9 percento nell'ultimo anno, influenzati anche dagli aumenti salariali. Il 1.7 percento di prezzi dell'energia in calo ha avuto un effetto mitigante. Il cibo è costato il 1.3 percento in più rispetto all'anno precedente, con l'aumento dei prezzi in questo settore che è accelerato all'1.1 percento nel mese precedente.

Prezzi al consumo Destatis 7/2024 Dettagli

