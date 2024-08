I prezzi al consumo in Germania sono aumentati in media del 2,3%

I consumatori tedeschi hanno dovuto spendere in media il 2.3% in più per beni e servizi a luglio rispetto all'anno precedente. L'Ufficio federale di statistica ha confermato le sue stime preliminari. Nel mese di giugno, il tasso di inflazione era ancora del 2.2%.

In particolare, i servizi sono diventati più costosi del 3.9% nell'ultimo anno, influenzati anche dagli aumenti salariali. In cima alla lista ci sono le assicurazioni auto (+29.4%), i servizi sociali (+8.1%) e i pernottamenti in hotel (+6.7%). I cold rent hanno aumentato del 2.2%, appena sotto il tasso di inflazione generale, e rappresentano circa un sesto del paniere di beni di base.

I prezzi per i prodotti energetici, che sono diminuiti del 1.7%, hanno avuto un effetto mitigante. Tra questi, il gas, l'elettricità e i combustibili solidi come il legno o il carbone erano spesso significativamente più economici. Tuttavia, coloro che si affidano al riscaldamento a distretto (+31%) o all'olio combustibile leggero (+7.7%) devono sostenere prezzi significativamente più alti.

