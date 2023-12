I preziosi gioielli della principessa "dagli occhi tristi" dell'Iran

Suo fratello, Mohammad Reza Pahlavi, era succeduto a Reza Shah durante un periodo di disordini politici all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Sposato in prime nozze con la principessa Fawzia d'Egitto, il sovrano aveva una sola figlia, Shahnaz, e un fratello minore, Ali Reza, a succedergli.

Quando il suo matrimonio con Fawzia si concluse con un divorzio, fu essenziale che lo Scià si risposasse per assicurare la successione della Corona e la stabilità del Paese. Fin dal loro primo incontro a Londra, la principessa Shams si convinse che la giovane Soraya era la moglie di cui suo fratello aveva bisogno e la invitò a tornare con lei a Teheran.

Due giorni dopo il suo arrivo nella capitale iraniana, Soraya fu invitata a cena dalla regina madre, Tadj ol-Molouk. Durante la cena fu annunciato l'arrivo dello Scià. Il giorno seguente, il padre di Soraya le disse: "Sei piaciuta molto allo Scià. Sei pronta a sposarlo?".

Ventiquattro ore dopo fu annunciato il loro fidanzamento e Soraya, a 18 anni, aveva al dito un magnifico diamante, regalatole dallo Scià.

Celebrazione e tragedia

Il matrimonio avrebbe dovuto svolgersi rapidamente. Tuttavia, Soraya fu costretta a letto per diverse settimane dopo aver contratto il tifo. La leggenda narra che lo Scià le portasse ogni giorno un gioiello e lo mettesse sul suo cuscino. Il matrimonio ebbe finalmente luogo il 12 febbraio 1951.

Dopo settimane di malattia, l'evento si rivelò una prova fisica per Soraya. Riusciva a malapena a stare in piedi. Fuori, la neve cadeva sulla città. Lo Scià ordinò l'installazione di decine di bruciatori a legna nel suo gelido palazzo, nel tentativo di alleviare le sue sofferenze.

Giudicandolo insufficiente, il medico di corte prescrisse a Soraya di indossare un gilet di lana sotto il vestito fino all'ultimo momento possibile. Sotto le gonne indossava un paio di calze di lana. Christian Dior fu incaricato di creare l'abito da sposa, ma lo realizzò troppo grande e pesante per Soraya. I venti metri di seta bianca che componevano l'abito furono sovraccaricati di ricami d'oro e strass. Il risultato fu un abito da sposa che pesava più di 30 chilogrammi.

Pochi minuti prima della cerimonia, lo Scià e uno dei suoi aiutanti tagliarono con le forbici otto metri di strascico, per liberare Soraya da una parte del peso. Sollevata, la nuova Regina dell'Iran poté quasi rimanere in piedi durante il ricevimento che seguì la cerimonia religiosa.

I primi mesi di matrimonio furono idilliaci. Vivendo in una grande villa bianca che non assomigliava affatto a un palazzo, lo Scià e sua moglie vissero una storia d'amore da favola. La famiglia imperiale e il Paese in generale aspettavano solo una cosa: la nascita di un erede. Tuttavia, il bambino non arrivò.

Il dramma della vita privata della coppia divenne pubblico nell'ottobre 1954. La sera del 26, la regina madre diede una cena di famiglia a palazzo per festeggiare il compleanno dello scià. Pochi giorni prima, il medico di Soraya aveva confermato che le sue speranze di gravidanza erano infondate e che ci sarebbero potuti volere anni prima che arrivasse un erede.

Lo Scià, già morigerato, si arrabbiò quando gli fu comunicato che il fratello minore, il principe Ali Reza, prossimo in linea di successione al trono, non sarebbe stato presente alla cena: era partito in ritardo da una battuta di caccia nelle foreste che costeggiano il Mar Caspio. Il giorno seguente la famiglia imperiale fu colpita dal dolore quando apprese che l'aereo che riportava il principe a Teheran era precipitato.

La terribile notizia gettò nello scompiglio la dinastia Pahlavi e l'Iran. Ali Reza aveva avuto un figlio, Patrick, da una relazione con una giovane donna francese, ma i suoi diritti alla successione non erano chiari. Lo Scià dell'Iran si trovò in una posizione delicata: era l'unico sovrano al mondo senza eredi.

Da quel momento, il suo matrimonio con Soraya era condannato. La pressione familiare e politica si fece sentire sulla giovane coppia. Lo Scià e la moglie decisero che l'unica soluzione al problema era il divorzio. Lo scioglimento del loro matrimonio fu debitamente annunciato il 14 marzo 1958.

Un nuovo inizio glamour

Soraya lasciò il Paese e si rifugiò in Svizzera, dove fu presa di mira dai paparazzi di tutto il mondo. La battezzarono "la principessa dagli occhi tristi". La generosità del suo ex marito le permise di vivere un esilio estremamente confortevole tra Roma, Monaco e infine Parigi. Era invitata a tutte le feste e divenne un'icona del jet set. Ha persino girato un film, anche se non è stato un grande successo.

Ovunque e comunque - un'opera di gala a Parigi, una festa a Marbella, un ballo a St. Moritz - faceva sempre un'entrata scenografica, splendidamente vestita ma un po' distante. Le sue parure di diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi erano firmate dai più grandi nomi della gioielleria: Cartier, Bulgari, Harry Winston, Van Cleef & Arpels.

All'inizio degli anni Ottanta, quando la Rivoluzione islamica in Iran ridusse le sue entrate, Soraya decise di vendere alcune delle sue gemme. Il più bello tra questi, una collana di diamanti firmata Harry Winston, fu messo all'asta da Christie's a Ginevra il 17 novembre 1988.

La principessa Soraya morì a Parigi il 25 ottobre 2001. Lo Scià dell'Iran era morto circa 20 anni prima, al Cairo. Non lo vide più dopo la sua detronizzazione durante la rivoluzione. Suo fratello Bijan, che era il suo unico benefattore, viveva a Monaco.

Si recò a Parigi per il funerale della sorella e qui morì poco dopo, in seguito a un attacco di cuore. Il patrimonio di Soraya fu venduto all'asta alcuni mesi dopo a Parigi. Anche se visse solo pochi giorni in più di Soraya, Bijan era l'erede legale del suo patrimonio.

Tuttavia, non avendo eredi legali, l'intero patrimonio della principessa dagli occhi tristi passò allo Stato tedesco.

"Christie's: The Jewellery Archives Revealed" di Vincent Meylan, pubblicato da ACC Art Books.

