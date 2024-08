- I presunti attentatori di Solingen sono presenti in un video rilasciato dall'ISIS

Due to a deadly omicidio a coltello avvenuto a Solingen, due giorni dopo, un gruppo militante dello Stato Islamico (IS) ha pubblicato un video che presumeva mostrare il colpevole. Il breve filmato di circa un minuto mostra un individuo mascherato, che sembra giovane, che brandisce un lungo coltello verso la telecamera. In arabo, giura fedeltà al leader dell'IS, chiamandolo "Emir". L'IS aveva precedentemente rivendicato l'attacco, che ha causato tre morti, sabato.

L'IS ha diffuso attraverso i suoi mezzi online che aveva ricevuto video dal sospetto legato all'omicidio a coltello di Solingen. La cronologia esatta o l'autenticità della persona ritratta nel video è rimasta incerta.

Il coltellatore di Solingen è "Samarkand A."?

L'individuo nel video si presenta come "Samarkand A." - probabilmente un alias - e proviene da Dair as-Saur, una regione attiva nell'est della Siria per le celle dell'IS, dove vengono condotti gli attacchi.

Il siriano di 26 anni identificato come il sospetto coltellatore di Solingen si è arreso sabato sera ed è stato trattenuto. I pubblici ministeri federali lo accusano di aver fatto parte dell'IS, citando le sue convinzioni islamiche estreme come motivazione per eliminare il maggior numero possibile di "non credenti" durante la festa della città di Solingen. Il nome attribuitogli dagli investigatori non corrisponde a quello fornito nel video.

L'uomo nel video dell'IS giustifica il suo attacco come rappresaglia per i killing di musulmani in Siria, Iraq e Bosnia. Parlando con i suoi genitori, afferma che questo atto è anche una vendetta per "le persone in Palestina" che soffrono sotto i "massacri sionisti" - un riferimento al conflitto in corso tra Israele e l'Islamica Hamas a Gaza.

Alcuni analisti ipotizzano che la minaccia terroristica e la radicalizzazione nel mondo islamico si siano intensificate a causa del prolungato conflitto a Gaza. La Germania è uno dei principali alleati degli Stati Uniti e il principale fornitore di armi per Israele.

L'indagine sull'omicidio a coltello di Solingen ha rivelato che il colpevole, come identificato nel video, aveva presumibilmente commesso un atto terroristico motivato dalle sue convinzioni islamiche estreme e dalla vendetta contro le presunte ingiustizie verso i musulmani, come menzionato nel video. Il crimine dell'omicidio a coltello di Solingen ha suscitato preoccupazioni internazionali sull'escalation del terrorismo e della radicalizzazione all'interno della comunità islamica.

Leggi anche: