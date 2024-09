I presenti in lutto rendono omaggio con l'inno nazista al funerale di una figura politica del FPÖ.

Un video delle testate austriache sta suscitando scalpore poco prima delle elezioni parlamentari: mostra un inno nazista intonato al funerale di un politico dell'FPO. I partiti politici esprimono indignazione.

In vista delle elezioni parlamentari austriache, un servizio di un media ha suscitato polemiche. Secondo quanto riportato da "Der Standard" online, membri del populista di destra FPO hanno partecipato al funerale del loro ex consigliere distrettuale Walter Sucher lo scorso venerdì. Un video condiviso dal giornale mostra i partecipanti al funerale che circondano una tomba cantando una canzone che era popolare tra i membri delle SS durante il periodo nazista - in particolare, "Die heilige deutsche Reichswehr".

Il video mostra anche la presenza di membri del partito come Harald Stefan e Martin Graf al funerale.

L'episodio ha scatenato critiche accese da diverse parti politiche. L'Unione degli Studenti Ebrei JoH ha presentato una denuncia contro i politici dell'FPO presenti, tra gli altri.

La ministra della Giustizia dei Verdi, Alma Zadic, ha definito l'FPO "estrema destra". Il partito conservatore ÖVP ha criticato il leader dell'FPO Herbert Kickl per non aver protestato contro simili incidenti, che considera la prova della sua "mancanza di obiezioni contro gli estremisti di destra". L'ÖVP ha invitato gli elettori a "unire il centro" votando per l'ÖVP il giorno delle elezioni, mentre il leader socialdemocratico SPO Andreas Babler ha sottolineato che l'incidente dimostra l'impossibilità di "costruire un paese con un partito del genere".

Nonostante il contesto controverso, l'FPO, che potrebbe diventare il partito più grande per la prima volta domenica, ha insistito sul fatto di non essere coinvolto nei dettagli del funerale privato di Sucher. L'FPO ha inoltre criticato l'uso politico del funerale come "vergognoso e ipocrita".

In passato, Sucher aveva suscitato indignazione nel 2006 concludendo il suo discorso a una conferenza di partito dell'FPO a Vienna con il saluto nazista "Heil". Come riportato dall'agenzia di stampa austriaca APA, Sucher ha difeso il suo gesto sostenendo l'importanza di preservare il "Volkstum" tedesco. Inoltre, ha difeso l'esecuzione di "Wenn alle untreu werden", che è stata anche cantata al suo funerale.

Le elezioni parlamentari austriache si terranno domenica. Secondo gli ultimi sondaggi, l'FPO, guidato da Herbert Kickl, ha ottenuto circa il 27%, due punti percentuali in più del partito conservatore ÖVP, che aveva superato il 37% alle elezioni del 2019. I Socialdemocratici dell'SPO sono previsti per ottenere circa il 20%, mentre i Verdi, attualmente al governo con l'ÖVP, potrebbero ottenere circa l'8%.

La polemica intorno al funerale del politico dell'FPO Walter Sucher ha portato la Commissione a indagare sull'episodio, poiché la canzone intonata era un inno nazista popolare tra i membri delle SS. Dopo lo scandalo, diversi partiti politici hanno chiesto una posizione più decisa contro simili manifestazioni di estremismo, sostenendo che la presenza di politici di estrema destra a simili eventi è inaccettabile.

