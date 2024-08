- I preparativi delle elezioni locali evidenziano la persistenza di preoccupazioni per l'emergenza climatica

In vista delle elezioni in varie regioni orientali della Germania, i gruppi ambientalisti stanno facendo pressione sui partiti per intraprendere azioni concrete contro il cambiamento climatico. Secondo una lettera ottenuta dall'Agenzia di stampa tedesca a Berlino, la lettera inizia dicendo: "Indipendentemente dalla sua assenza nella campagna, non è solo la temperatura sociale che è alta, ma anche quella globale".

La lettera è indirizzata a tutti i partiti democratici della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo. Secondo Fridays for Future, questa lettera dovrebbe essere consegnata alle divisioni statali di CDU, SPD, Verdi, FDP, Sinistra e BSW. I firmatari includono Fridays for Future Germania, le divisioni locali dell'organizzazione, l'Aiuto tedesco per l'ambiente e gli Scienziati per il futuro Lipsia.

Firmatari: Solo un atteggiamento prudente sulla crisi climatica

La lettera inizia menzionando: "Queste elezioni si svolgono in mezzo a un'ondata di calore senza precedenti". Le conseguenze della crisi climatica sono già evidenti nei tre stati. "Incendi boschivi nella Lieberoser Heide e nella Svizzera Sassone, diminuzione dei livelli idrici nella Sprea, nell'Elba e in tutta la Turingia, grave deperimento forestale nelle Montagne Metallifere e nella Foresta della Turingia".

L'unico atteggiamento razionale sulla crisi climatica, secondo i firmatari, è: "È reale, è di origine umana e abbiamo i mezzi per gestirla efficacemente. Contare sulla negazione del cambiamento climatico durante la campagna elettorale del 2024, allinearsi con le vedute estremiste di destra e provocare ostilità verso le misure di tutela del clima non è solo imprudente, ma anche lontano dalla realtà". Spetta ai partiti politici combattere il cambiamento climatico e promuovere l'accettazione delle soluzioni.

I richiedenti hanno richiesto un'uscità immediata dai combustibili fossili e una rapida espansione delle fonti di energia rinnovabile, oltre a un aumento dei trasporti pubblici. "La crisi climatica non diminuirà di minaccia solo perché i politici pensano che il cambiamento climatico non sia un argomento popolare durante le campagne elettorali".

Le elezioni si terranno domenica in Sassonia e nella Turingia, e nel Brandeburgo il 22 settembre.

