I preparativi continuano a Brandenburg, in quanto le inondazioni imminenti sono ancora imminenti.

In alcune aree del Brandeburgo, gli avvisi di alluvione sono imminenti. Il livello di allerta 1 potrebbe essere emesso a Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) dal mercoledì o giovedì. Secondo un portavoce dell'Ufficio statale per l'Ambiente (LfU), l'alluvione non è ancora arrivata, ma i livelli idrici stanno aumentando significativamente. Il livello di allerta più alto, il 4, è previsto per domenica a Ratzdorf. Questa domenica segna anche le elezioni dello stato del Brandeburgo. I distretti si stanno preparando per condizioni critiche di alluvione, con argini attesi per prevenire inondazioni e danni. A Frankfurt (Oder), un team di crisi si riunirà martedì.

18:52 Tusk critica il saccheggio - Fondi di aiuto promessiIl Primo Ministro polacco Donald Tusk ha promesso un miliardo di Złoty (circa 240 milioni di euro) in aiuti per le vittime delle alluvioni nel sud-ovest del paese. Lo ha annunciato durante una riunione del comitato di crisi a Wrocław (Breslavia). Gli interessati possono ora presentare domanda agli enti locali. Tusk ha anche intenzione di parlare con i suoi omologhi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia più tardi oggi per richiedere fondi UE per il recupero dei danni delle alluvioni insieme. Tusk ha anche parlato di segnalazioni di saccheggio nelle aree alluvionate e ha avvertito delle severe conseguenze per coloro che approfittano della situazione.**

18:21 Drammatico in Bassa Austria: la donna sopravvive, il marito noLa situazione delle alluvioni rimane critica in diversi paesi, con il numero di morti che aumenta. Almeno 16 persone sono morte a causa delle forti piogge dalla Polonia all'Austria. A Untergrafendorf, in Bassa Austria, una donna è riuscita a salire al primo piano della sua casa mentre un torrente si trasformava in un fiume in piena, ma suo marito non ce l'ha fatta. Le sue grida di aiuto per ore sono rimaste inascoltate. Il suo corpo di 70 anni è stato poi trovato, diventando la terza vittima in Austria.**

18:02 L'associazione dei pompieri: la Germania è preparata per le alluvioniL'Associazione dei Pompieri Tedeschi (DFV) considera la Germania ben preparata per le potenziali alluvioni. "In linea di principio, siamo ben preparati per le alluvioni in Germania - anche a causa degli eventi recenti", dice il presidente del DFV Karl-Heinz Banse al "Rheinische Post". "Non solo sono state apprese lezioni dagli eventi di pioggia intensa nell'Ahrtal e nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ma anche gli eventi di alluvione in diverse parti della Germania quest'anno hanno contribuito a questo". La pianificazione negli stati interessati sta procedendo a pieno ritmo, con unità in standby, sacchi di sabbia pronti e dati meteorologici monitorati. La popolazione è anche informata e può prepararsi di conseguenza.**

17:30 "Disheartening": Scholz offre aiutoIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha offerto aiuto ai paesi confinanti colpiti dalle alluvioni. "Le alluvioni che stiamo assistendo sono disheartening", dice il politico SPD durante la sua visita in Kazakistan. Ha già promesso supporto ai cittadini negli stati confinanti colpiti. "Faremo tutto il possibile per aiutare".**

17:06 Lang: "È ora che agiamo"La leader dei Verdi Ricarda Lang chiama per conseguenze politiche in risposta alla situazione critica nelle aree alluvionate in Europa centrale e orientale. La crisi climatica sta rendendo le alluvioni e le piogge intense più frequenti, severe e probabili, dice dopo le consultazioni del consiglio del partito a Berlino. La politica non deve solo reagire, ma anche prepararsi. "È ora che agiamo". La protezione del clima deve essere più alta sull'agenda politica. "Se Friedrich Merz ha detto lo scorso anno che il mondo non sarebbe finito, dimostra oggi che è successo per molte persone", dice Lang, riferendosi al leader della CDU. "Ciò significa che dobbiamo prestare maggiore attenzione alla protezione del clima".**

16:41 Il cancelliere austriaco assegna fondi per la pulizia dei danni delle alluvioniIl cancelliere austriaco Karl Nehammer ha inizialmente assegnato 300 milioni di euro dal fondo per le catastrofi per la pulizia dei danni delle alluvioni. Questi fondi possono essere aumentati se necessario e possono anche essere richiesti da individui privati che hanno perso proprietà a causa del disastro naturale, dice il capo del governo dell'OVP. L'entità dei danni dalle piogge record di diversi giorni nell'est dell'Austria è ancora incerta.**

16:08 Preoccupazioni in Polonia: crepa trovata nella digaIl sindaco della città di Paczków nel sud-ovest della Polonia, Artur Rolka, ha annunciato l'evacuazione immediata dei distretti più bassi dopo aver scoperto una crepa nella diga di una riserva. "Nessuno può garantire che il danno non peggiori", avverte in un appello sui social media. Chiede a tutti i residenti che devono essere evacuati di contattarlo e chiede a coloro i cui

15:36 Nuovi Morti per Alluvioni in EuropaIl numero di vittime delle alluvioni in diverse nazioni europee è salito a almeno 15. L'Austria (3 vittime), la Repubblica Ceca (1 vittima), la Polonia (5 morti) e la Romania (6 vittime) sono tra le regioni più colpite.

15:21 Polonia Dichiarata Zona di Disastro in Certe RegioniLa Polonia ha dichiarato una zona di disastro in regioni colpite dalle alluvioni. Lo stato di disastro, dichiarato in una riunione d'emergenza dal governo di Varsavia, durerà 30 giorni e comprenderà parti delle province della Bassa Slesia, della Slesia e di Opole. Questo status concede alle autorità maggiori poteri per emanare ordini, con temporanee limitazioni delle libertà civili e dei diritti. Le autorità possono ora ordinare più facilmente evacuazioni e limitare l'accesso a determinate aree o strutture.

Leggi qui.

14:59 "Più Frequenti e Intensi": L'Idrologo Spiega gli Eventi di Pioggia EstremaPaesaggi devastati e strade inondate caratterizzano una delle peggiori alluvioni degli ultimi decenni in Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Ma perché gli eventi di pioggia estrema e i rischi di inondazione stanno aumentando? ntv intervista l'esperto idrologo Georg Johann per avere risposte.

14:34 Ferrovie Federali Austriache Estendono l'Avviso di Viaggio fino a GiovedìA causa delle condizioni meteorologiche che interessano grandi parti dell'Austria, le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno esteso l'avviso di viaggio emesso initially on September 13, 2024, until September 19, 2024. ÖBB incoraggia i passeggeri a posticipare qualsiasi viaggio non essenziale durante questo periodo. I biglietti già acquistati rimangono validi fino al 22 settembre.

14:19 Il Bilancio delle Vittime delle Alluvioni in Europa Sale a 11Il bilancio delle vittime delle alluvioni in Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca è salito a almeno 11. La polizia ha segnalato due vittime in più in Austria. Una persona è morta annegando nel fiume Krasovka nella regione di Moravia-Slesia della Repubblica Ceca, ha riferito il presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Questo porta il totale a otto morti in quattro paesi, con sette persone ancora disperse.

14:04 Il Governo Tedesco Offre Aiuto Dopo le Alluvioni in EuropaIl governo tedesco sta offrendo aiuto alle persone colpite dalle alluvioni in diverse nazioni europee. "I nostri vicini, i nostri partner europei e anche la nostra comunità interna sono nei nostri pensieri e nella nostra attenzione", ha detto la portavoce del governo Christiane Hoffmann a Berlino. Le scene di disordini in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania sono spesso catastrofiche. Hoffmann ha espresso: "Guardiamo queste immagini con preoccupazione e siamo scioccati dai resoconti di vittime e persone disperse. A nome del governo tedesco, vorrei esprimere le nostre condoglianze e la nostra solidarietà a tutti coloro che sono colpiti".

13:43 Orbán Rinvia gli Impegni Internazionali a Causa delle Alluvioni in UngheriaIl primo ministro ungherese Viktor Orbán ha rinviato tutti gli impegni internazionali a causa delle alluvioni in Ungheria. "Date le severe condizioni meteorologiche e le alluvioni in corso in Ungheria, ho rinviato tutti i miei impegni internazionali", ha annunciato Orbán sulla piattaforma X. Non ha fornito ulteriori dettagli. Orbán avrebbe dovuto parlare in un dibattito sul programma di presidenza ungherese dell'UE al Parlamento europeo a Strasburgo il 18 settembre. Il controverso politico di destra è spesso criticato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

13:12 Gli Evacuamenti Aumentano a Ostrava, Repubblica CecaA causa del pericolo di inondazioni imminenti, gli evacuazioni sono state estese a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca. "C'è stato chiaramente un cedimento dei argini in diversi distretti", ha ammesso il ministro dell'Ambiente Petr Hladik durante una riunione d'emergenza. Sono state utilizzate barche gonfiabili per evacuare alcuni residenti. Si stima che circa 100 metri cubi di acqua scorrano attraverso questi cedimenti ogni secondo. Sono in corso sforzi per sigillare i varchi con pietre. Ostrava, con una popolazione di circa 285.000 abitanti, si trova alla confluenza di diversi fiumi - tra cui l'Oder e l'Opava - vicino a Polan. A causa delle alluvioni, il traffico ferroviario per Ostrava e oltre verso la Polonia è attualmente sospeso. Una centrale elettrica è stata costretta a chiudere. A Bohumin, vicino, ci sono state interruzioni di corrente e reti mobili a causa delle alluvioni. L'approvvigionamento idrico è stato compromesso in numerosi luoghi.

12:33 Record di Pioggia: 450 Litri per Metro Quadro in un Paese CecoLa pioggia causata dalla depressione "Anett" è impressionante: dal venerdì, sono caduti 450 litri di pioggia per metro quadro a Serec, nella Repubblica Ceca, vicino al confine polacco. Questo è il più alto tasso di pioggia degli ultimi giorni, ha spiegato l'esperto meteorologico di ntv.de Oliver Scheel. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land guida con 320 litri in quattro giorni. In Austria, sono stati registrati 364 litri a St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati misurati 279 litri prima che le stazioni di monitoraggio si fermassero, rendendo impossibili misurazioni precise. In Polonia, Katowice ha registrato la maggiore quantità di pioggia, con 200 litri.

12:25 Romania: L'Alluvione Ha Ucciso Sei Persone nella Regione dei CarpaziLa pioggia torrenziale e le alluvioni hanno causato la morte di almeno sei persone nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni come Galati, Vaslui e Iasi, situate nell'est del paese, sono state le più colpite. Circa 300 persone hanno dovuto essere evacuate e circa 6.000 case rurali sono state sommerse. La maggior parte delle vittime sono persone anziane, tra cui due donne di 96 e 86 anni. L'allerta massima per le alluvioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. Di solito, i villaggi isolati lottano contro le alluvioni. Le persone hanno cercato rifugio sui tetti per evitare di essere travolte dalle acque delle alluvioni. I pompieri sono stati dispiegati in gran numero.

11:59 Sassonia: Livelli dell'Elba Raggiungono il PiccoI livelli delle acque dell'Elba in Sassonia continuano a salire. Secondo il centro regionale di gestione delle alluvioni, il livello a Dresda era di 5,62 metri a mezzogiorno. La seconda fase di allerta è stata dichiarata domenica sera. Gli esperti stimano che la terza fase di allerta, che è a sei metri, sarà superata presto martedì mattina. Il livello dell'Elba a Dresda potrebbe continuare a salire fino a mercoledì sera, raggiungendo il picco. A Schönau, vicino al confine con la Repubblica Ceca, la terza fase di allerta più alta è attiva, con un livello dell'Elba di 6,13 metri. Il centro di gestione delle alluvioni prevede che i livelli delle acque diminuiranno nuovamente a Görlitz. Il punto più alto di un'alluvione viene chiamato picco.

11:33 Austria: Due Morti in più a causa delle AlluvioniIn Austria, altre due persone sono morte a causa delle alluvioni, come riferito dalle autorità. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità della Bassa Austria, conferma la polizia. Entrambi gli uomini sono rimasti intrappolati dalle acque alluvionali all'interno delle loro abitazioni. In precedenza, domenica, un pompiere è morto durante lo svuotamento di una cantina. Le condizioni meteorologiche persistenti con piogge continue prevalgono nell'Austria orientale. Fino ad ora, più di 1800 edifici sono stati evacuati e numerose strade sono state chiuse a causa delle alluvioni.

11:01 Wroclaw si prepara all'onda di pienaDopo forti tempeste e alluvioni nel sud-ovest della Polonia, la città di Wroclaw nella Bassa Slesia si sta preparando per l'arrivo di un'onda di piena. Il sindaco Jacek Sutryk ha dichiarato lo stato di allerta per la città situata sul fiume Oder. Le misure includono il monitoraggio continuo delle dighe, la protezione e il controllo dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come menzionato da Sutryk in un post su Facebook. L'onda di piena è prevista per raggiungere Wroclaw mercoledì. In precedenza, le previsioni suggerivano che la città non sarebbe stata significativamente colpita. Tuttavia, queste proiezioni sono state riviste, afferma il sindaco. although the flood is not expected to reach the height of the 1997 Oder flood, which submerged a third of the city, Sutryk emphasizes that the infrastructure is currently much stronger, with new dikes, retention basins, and polders. He believes that the floodwaters will not penetrate into the city.

10:35 Il Governatore austriaco sulla situazione delle alluvioni: "Rimane critica"Despite a brief respite from rains during the night, the flood situation in eastern Austria remains intense. "It's not over, it remains critical, it remains dramatic," says Lower Austria Governor Johanna Mikl-Leitner. Up to 80 liters of rain per square meter are forecast for the region on Monday. A primary concern is the dams, with authorities warning of the highest risk of dam failure. Public life is largely at a standstill, with over 200 roads closed, 1800 buildings evacuated, and many students and kindergarten children staying home, says Mikl-Leitner. Around 3500 households are currently without power. The extent of damages is currently impossible to estimate. "The flood victims will certainly be aided," says the governor. In recent days, some regions in Lower Austria have received up to 370 liters of rain per square meter - several times the usual monthly amount.

10:10 Livelli dell'Elba si avvicinano al livello di allerta treIn Sassonia, i livelli delle acque dell'Elba continuano a salire. Secondo i dati del centro regionale di gestione delle alluvioni, il livello a Dresda era di 5,54 metri al mattino. Si prevede che supererà i sei metri durante il giorno, che scatenerebbe il terzo livello di allerta più alto. A questo livello, è possibile l'allagamento delle aree urbane. Il terzo livello di allerta è già stato raggiunto alla stazione di Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca, dove il livello era di 6,09 metri. Il fiume Lausitzer Neiße vicino al confine con la Polonia è anch'esso al terzo livello di allerta, con il livello delle acque a 5,56 metri, solo pochi centimetri dal quarto livello di allerta più alto. Un tratto dell'autostrada 99 è stato chiuso a Görlitz per motivi di sicurezza, ha detto un portavoce della polizia. Il livello di allerta per la fase 3 qui è di 4,80 metri.

09:49 Alluvione centennale nella Repubblica Ceca: uomo morto nelle acque torrentizieÈ stata confermata la prima vittima mortale delle alluvioni nella Repubblica Ceca. Le autorità stanno anche cercando almeno sette persone disperse. Un uomo è morto nel piccolo fiume Krasovka, situato nel distretto di Bruntal della regione della Moravia-Slesia orientale, come ha dichiarato il presidente della polizia, Martin Vondrasek, alla radio pubblica. Sono anche disperse tre persone che sono state trascinate via da un fiume impetuoso vicino a Jesenik nelle montagne Hrubý Jeseník insieme al loro veicolo. Non è stato trovato alcun segno del veicolo. Tre altre persone sono state trascinate via in diversi corsi d'acqua come il fiume Otava. Un residente di una casa di riposo sul confine con la Polonia è anche disperso. Il primo ministro ceco, Petr Fiala, ha classificato le alluvioni come "alluvione centennale" - un'alluvione che si verifica solo una volta ogni secolo nella stessa regione. Prima di questo, sono state segnalate vittime di alluvioni in altri paesi dell'UE (vedi voce alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei decessi in Romania.

09:17 Donna precipita nel fiume Neiße a Görlitz, salvata vicino alla diga di VierradmuhleUna donna è caduta nel fiume Neiße mentre valutava i livelli dell'acqua a Görlitz. Secondo i primi rapporti della polizia, la donna è scivolata vicino al bordo dell'acqua dell'Hotel Parkhotel Merkur e è finita nel fiume. Ha percorso 700 metri a valle prima di riuscire a tirarsi fuori vicino alla diga di Vierradmuhle. Attualmente sta ricevendo cure in una clinica per ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni su larga scala sui fiumi Elba e Oder in GermaniaL'Agenzia federale tedesca per l'Assistenza Tecnica (THW) si sta preparando per schierare personale aggiuntivo nella Germania orientale se necessario per i fiumi Elba e Oder. Il capo del dipartimento del THW, Fritz-Helge Voss, ha dichiarato nel programma mattutino di ZDF, invitando le persone che vivono nelle regioni colpite a fare scorte di beni essenziali. La Germania mantiene un atteggiamento ottimista, avendo finora avuto "fortuna", ma si aspetta che la situazione meteorologica peggiori con i fiumi Elba, Neiße e Oder previsti in alluvione più tardi nella settimana. Nel weekend, il THW aveva già inviato circa 140 personale in Baviera e Sassonia, compreso il ponte crollato Carla a Dresda. Voss ha sottolineato l'importanza della preparazione e dell'investimento nell'attrezzatura, evidenziando che questi sono essenzialmente costi di adattamento climatico.

08:43 Governo polacco discuterà la dichiarazione di stato di disastriIl Primo Ministro polacco Donald Tusk ha convocato un incontro urgente del suo governo lunedì mattina a causa delle alluvioni catastrofiche nella Polonia sud-occidentale. Ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di disastri, ma la decisione richiede l'approvazione del governo. Le forti piogge nella Polonia sud-occidentale che minacciano il confine con la Repubblica Ceca hanno causato alluvioni estese. Nella notte, la città di Nysa nella regione di Opole ha subito il peggio delle alluvioni. L'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, è entrata nella sala operatoria dell'ospedale distrettuale locale, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, compresi bambini e donne incinte, sono stati evacuati in barca.

08:15 La Baviera si aspetta pioggia e livelli d'acqua in aumentoLa situazione delle alluvioni in Baviera rimane critica in diverse aree, con pioggia prevista per tutta la settimana. Il quartier generale della polizia ha riferito che la situazione nelle aree colpite non è significativamente cambiata durante la notte. Tuttavia, non c'è ancora tregua: il Servizio informazioni sulle acque alte (HWIS) si aspetta un nuovo aumento dei livelli delle acque, principalmente per il Danubio a Passau, la Vils a Vilshofen e l'Isar a Monaco. Si prevede un miglioramento a partire da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio meteorologico tedesco (DWD) si aspetta piogge continue dalle Alpi alla pianura, con quantità potenziali di 40 a 70 litri per metro quadrato, e fino a 90 litri nelle valli.

07:32 Repubblica Ceca: le ondate di inondazioni persistono, il fiume Morava straripa a LitovelNon c'è ancora sollievo nelle aree alluvionate della Repubblica Ceca. L'ondata di inondazioni del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove diverse strade sono sommerse, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Gli autorità della città con quasi 10.000 abitanti hanno invitato la popolazione a non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", ha consigliato il sindaco sui social media.

07:03 Collasso della diga porta a inondazioni devastanti in PoloniaI locali in Polonia temono per la loro sicurezza mentre le acque alluvionali distruttive si dirigono verso la regione del Glatzer Neiße dopo il crollo di una diga. Immagini drammatiche catturano la potenza delle acque turbolente.

06:40 Calamità alluvionale in Europa: vittime in Polonia e RomaniaLa Polonia e la Repubblica Ceca affrontano le conseguenze di un'alluvione secolo, mentre la situazione in Bassa Austria è critica dopo le piogge torrenziali. Sono morte diverse persone a causa delle alluvioni in diversi paesi europei: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei vittime in Romania.

06:12 Evacuazioni forzate nella Repubblica Ceca a causa delle alluvioniLe alluvioni storiche hanno causato l'inondazione catastrofica delle acque attraverso le città come Jeseník nelle montagne Jeseníky e Krnov al confine con la Polonia. I servizi di emergenza a Jeseník hanno salvato centinaia di persone in barca e in elicottero nel weekend. Dopo la recessione delle acque, c'è il rischio di frane in diverse aree.

5:49 Passeggeri bloccati su una nave da crociera a Vienna a causa delle alluvioni del DanubioLe piogge intense che hanno causato alluvioni estese del Danubio hanno lasciato oltre 100 passeggeri di una nave da crociera svizzera bloccati a bordo a Vienna. Secondo la radio svizzera SRF e i resoconti dell'agenzia di viaggi Thurgau Travel, la nave "Thurgau Prestige" trasporta circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio, attualmente impediti di lasciare la nave a causa della passerella del molo allagata. Inoltre, altre navi da crociera sono apparentemente colpite dalla stessa situazione a Vienna. Le autorità locali dovrebbero prendere una decisione sul momento in cui i passeggeri potranno sbarcare. Secondo Thurgau Travel, i passeggeri potrebbero dover prolungare il loro soggiorno a bordo almeno fino a martedì, a causa del programma della "Thurgau Prestige" - prevista per viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ora bloccata a Vienna.

Gli effetti distruttivi della tempesta "Anett", riconosciuta a livello internazionale come "Boris", hanno causato piogge incessanti e alluvioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Purtroppo, sono state registrate almeno otto vittime.

In considerazione del aumento dei livelli delle acque in Brandeburgo, è necessario essere vigili. Se gli avvisi di alluvione diventeranno imminenti a Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder), come previsto, potrebbe portare a condizioni critiche di alluvione.

La situazione delle alluvioni in diversi paesi europei, come l'Austria e la Polonia, rimane critica, con livelli di acqua significativi e vittime segnalate.

Leggi anche: