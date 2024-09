I premi dell'assicurazione auto sempre più costosi stanno diventando una preoccupazione.

È intorno all'autunno che le persone solitamente valutano l'assicurazione della loro auto, ma sembra che non ci siano molte possibilità di riduzioni dei costi quest'anno. Secondo i dati del sito di confronto Verivox, i proprietari di auto dovrebbero prepararsi a un significativo aumento delle spese assicurative.

Cambiare compagnie assicurative sembra essere più costoso al momento, secondo i calcoli di Verivox. Le offerte per il cambio di polizze assicurative sono aumentate del 21% rispetto all'anno scorso. È importante notare che l'aumento effettivo delle polizze esistenti potrebbe non essere così alto come il 21%, ma indica una tendenza dei prezzi in aumento.

Wolfgang Schütz, CEO di Verivox Confronto Assicurazioni, ha spiegato: "Alcuni assicuratori hanno già rivisto i loro prezzi e stanno pianificando ulteriori aggiustamenti. I aumenti dei prezzi dello scorso anno non hanno coperto sufficientemente i deficit delle compagnie assicurative. Inoltre, i costi per i sinistri continuano a salire a causa dell'aumento dei costi delle parti di ricambio e delle tariffe orarie dei officine".

HUK Coburg, il principale fornitore di assicurazione auto in Germania, ha recentemente avvertito anche di considerevoli aumenti dei prezzi sul mercato, anche se a un tasso inferiore al 21% stimato da Verivox per i cambi.

L'assicurazione responsabilità civile subisce il maggior aumento

I dati di Verivox hanno mostrato gli aumenti più elevati per l'assicurazione responsabilità civile auto, con un aumento del 25% per i piani di prezzo medio. Nel settore della copertura parziale, c'è un aumento del 21%, e per la copertura completa, è del 20%.

Le offerte attractive per i cambi rimangono una strategia di vendita essenziale per gli assicuratori, secondo Schütz. "I proprietari di auto non devono semplicemente accettare gli aumenti dei prezzi. Cambiando compagnia assicurativa, possono ancora approfittare di prezzi competitivi per i nuovi clienti".

Le informazioni sui prezzi attuali si basano sui calcoli degli utenti di Verivox nel periodo dal 1° al 25 settembre di quest'anno e dello scorso anno, che sono stati resi anonimi e combinati in un indice.

Data l'aumento dei costi, i proprietari di auto potrebbero dover considerare di aumentare il loro budget per l'assicurazione dell'auto, poiché l'assicurazione responsabilità civile subisce il maggior aumento con un aumento del 25% per i piani di prezzo medio.

