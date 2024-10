I potenziali vantaggi e ostacoli dell'utilizzo dell'IA nel settore infermieristico

Qual è il ruolo che l'intelligenza artificiale può giocare nel campo della salute? Molte applicazioni dell'AI sono mirate a fornire più tempo per le cure ai pazienti e ridurre il carico di lavoro, come il sistema di documentazione infermieristica attivato vocalmente offerto da Voize.

La Germania sta affrontando una crescente carenza di infermieri a causa dei cambi demografici e dell'aumento della domanda di servizi sanitari. Secondo l'Ufficio federale di statistica, attualmente circa 5 milioni di persone in Germania hanno bisogno di cure, un numero previsto superare i 6,7 milioni nel 2055. Tuttavia, si stima che entro il 2049 ci sarà una carenza di fino a 690.000 infermieri per far fronte a questo aumento della domanda.

L'intelligenza artificiale può aiutare a mitigare questa futura carenza di infermieri. Con la sua capacità di ottimizzare i processi di lavoro e migliorare la qualità delle cure, l'AI si sta trasformando in una forza trainante per cambiamenti significativi nell'industria sanitaria. Uno strumento innovativo è il sistema di documentazione infermieristica attivato vocalmente, Voize.

L'AI offre un'ampia gamma di opportunità nel settore sanitario

Le applicazioni dell'AI nel campo della salute sono molteplici, che vanno dalla diagnostica predittiva e dalla pianificazione del trattamento al monitoraggio intelligente del paziente.

Maggiore accuratezza e capacità predittive: L'AI ha la capacità di analizzare grandi quantità di dati in modo efficiente e fare previsioni precise. Può identificare modelli e connessioni nei dati dei pazienti che potrebbero essere troppo complessi o sottili per l'analisi umana, consentendo l'identificazione precoce di problemi di salute, l'anticipazione dei cambiamenti nello stato di salute del paziente e la pianificazione dei trattamenti personalizzati in base alle esigenze e ai rischi specifici del paziente.

L'uso dell'Intelligenza Artificiale (AI) nel settore sanitario è già una realtà. Aiuta i professionisti sanitari attraverso le innovazioni tecnologiche che semplificano il loro lavoro e migliorano la qualità dei servizi sanitari. Ciò include i modelli diagnostici assistiti dall'AI e predittivi. Prominenti esempi sono DeepMind di Google e Watson Health di IBM, sistemi AI utilizzati per supportare le diagnosi mediche e le previsioni. Analizzando enormi quantità di dati clinici, possono identificare modelli e relazioni, aiutando nella previsione delle traiettorie delle malattie o nella creazione di piani di trattamento personalizzati.

In alcuni paesi, i robot sanitari sono già in uso. Assistono i professionisti sanitari in compiti come il sollevamento dei pazienti, l'amministrazione dei farmaci o il monitoraggio dei segni vitali. Un esempio di tale robot è "Pepper", utilizzato in Giappone e in Europa per supportare gli anziani e i professionisti sanitari. Può facilitare gli scambi sociali parlando con i pazienti e giocando, supportare i professionisti sanitari rispondendo alle domande frequenti e gestendo compiti semplici come i promemoria dei farmaci, e fornire stimolazione cognitiva e conforto ai pazienti affetti da demenza. Inoltre, l'integrazione dell'AI negli app e negli wearable per la salute consente la raccolta e l'analisi continue dei dati sanitari, l'invio di allarmi per le anomalie rilevate e la gestione dei piani terapeutici.

L'AI viene inoltre utilizzata per rendere più intelligenti le applicazioni di telemedicina. Ad esempio, può monitorare la salute dei pazienti e intervenire quando necessario. I sistemi come Amazon Alexa e Google Assistant vengono sempre più utilizzati in campo sanitario, aiutando i pazienti con i promemoria dei farmaci, gli appuntamenti e il controllo degli elettrodomestici, mentre Voize è un assistente vocale che utilizza tecnologie AI avanzate per migliorare la documentazione sanitaria. Utilizzando comandi vocali, i professionisti sanitari possono catturare e documentare i dati dei pazienti in tempo reale, ridurre il volume dei dati e il tempo richiesto loro, consentendo loro di dedicare più tempo alle cure dirette ai pazienti.

