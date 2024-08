- I potenziali rischi delle elezioni orientali per la sicurezza dei segnali stradali

Era inaspettato che la coalizione semaforo avrebbe incontrato difficoltà così significative durante l'estate tardiva e l'autunno, con le tensioni che raggiungevano un livello superiore ai precedenti disaccordi. Il cancelliere SPD è stato costretto a intervenire nella disputa di bilancio durante le vacanze, la lettera del ministro delle finanze sull'aiuto all'Ucraina ha provocato i partner della coalizione e, alla fine, il leader dei Verdi ha definito la coalizione come una "coalizione di transizione".

Tuttavia, la coalizione è riuscita a ricomporsi e dimostrare la propria capacità di agire rapidamente su questioni urgenti senza dibattiti lunghi e trattative prolungate. Giovedì, in risposta all'attacco sospetto di un islamista a Solingen, il governo ha introdotto un pacchetto di sicurezza composto da divieti più severi per i coltelli e una riduzione delle risorse per alcuni richiedenti asilo. Successivamente, venerdì, è stata eseguita la tanto attesa espulsione di elementi criminali in Afghanistan, ora sotto il controllo dei talebani.

L'SPD ora si trova pericolosamente vicino alla soglia del cinque percento. I risultati dei recenti sondaggi del partito, nonostante le decisioni sulla migrazione e sulla sicurezza, sono allarmanti. I loro peggiori risultati mai registrati in Turingia e Sassonia nel 2019 erano dell'8,2 e del 7,7 percento. Nei sondaggi attuali, sono addirittura inferiori a questi valori e rischiano di scendere sotto la soglia del cinque percento.

Anche i Verdi rischiano di perdere i loro seggi nei due parlamenti regionali. Nel frattempo, l'FDP, che a malapena è entrato nel parlamento regionale della Turingia nel 2019, viene spesso classificato nella categoria "Altri partiti" perché non supera la soglia del tre percento.

Di recente, non solo l'AfD, ma anche l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) ha ottenuto più consensi di tutti e tre i partiti della coalizione semaforo combinati in alcuni sondaggi.

Il cancelliere Scholz è rimasto finora immune dalle sconfitte elettorali passate. Quando l'SPD ha registrato il suo peggior risultato in un'elezione oltre gli ultimi 130 anni nelle elezioni europee di maggio, ha attraversato la casa di Willy Brandt, ha fatto selfie con i colleghi e ha scelto di non commentare i risultati elettorali con un semplice "No". Il giorno successivo, ha dichiarato semplicemente che ora era responsabilità della coalizione mantenere le promesse e "prepararsi per un sostegno pubblico ancora più forte".

Se l'SPD dovesse deludere o addirittura perdere uno dei parlamenti regionali questa volta, il cancelliere Scholz potrebbe non riuscire a liquidare i risultati elettorali così facilmente. Anche se uno scioglimento prematuro della coalizione semaforo un anno prima delle elezioni previste è un evento raro, la coalizione dovrà definire i propri obiettivi e comunicarli efficacemente al pubblico prima delle elezioni federali del 2025 del 28 settembre.

La coalizione ha ancora diverse iniziative in sospeso, tra cui l'attuazione dell'iniziativa per la crescita, il pacchetto pensionistico, la sicurezza di base per i bambini, il rispetto degli accordi salariali e una legge per promuovere la democrazia. Inoltre, le crisi internazionali in Ucraina, nel Medio Oriente e l'attuazione delle decisioni sulla migrazione e sulla sicurezza devono essere affrontate.

Il gruppo di lavoro coordinato da Scholz, che coinvolge il governo federale, gli stati e la più grande forza di opposizione (Unione), si riunirà per la prima volta il prossimo martedì.

L'AfD, ansiosa di queste elezioni, vede un'opportunità per sconvolgere il sistema politico tedesco nell'Est. La vittoria nelle prossime elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo potrebbe segnare la prima volta che l'AfD vince un'elezione statale dalla sua fondazione nel 2013. Il partito considera gli stati tedeschi dell'Est come un trampolino di lancio strategico per le elezioni federali del 2025.

Data l'osservazione del partito da parte dell'agenzia per la sicurezza interna come un caso sospetto di estrema destra, è considerato altamente improbabile che l'AfD otterrà una maggioranza o eventuali partner di coalizione per il governo federale. Tuttavia, il partito mantiene una visione a lungo termine ambiziosa, puntando all'anno elettorale "super" del 2029.

Entro allora, le elezioni si terranno nuovamente nel Brandeburgo, in Sassonia e in Turingia e le prossime elezioni federali si avvicinano. L'AfD ritiene che se il malcontento nella popolazione e l'accettazione del partito sono sufficientemente cresciuti per allora, il loro momento potrebbe arrivare.

Come potenziale game-changer, Sahra Wagenknecht's BSW potrebbe assistere al più drammatico aumento di qualsiasi nuovo partito nelle elezioni statali. Con i numeri dei sondaggi a due cifre, il partito potrebbe addirittura ottenere un seggio nel governo.

**Entrambe la CDU e l'SPD sono aperte alla formazione di un'alleanza con il partito di Wagenknecht. Wagenknecht interpreterà i risultati delle elezioni come un segnale positivo per le elezioni federali del 2025. Al momento, il BSW è in

Tuttavia, le cose potrebbero diventare interessanti se la CDU incontra ostacoli imprevisti - considerando la partecipazione attiva di Merz alle campagne elettorali. O se alcuni individui all'interno delle associazioni statali iniziano a erodere la "barriera di sicurezza" dell'AfD. Il precedente leader della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha subito conseguenze simili, perdendo il suo ruolo a causa di tali discussioni. Si vocifera che il leader della CSU, Söder, considerato il candidato più capace alla cancellieria, sfrutterà qualsiasi turbolenza che potrebbe sorgere.

although the coalition faced significant challenges in East Germany, resulting in increased tensions and interventions from the SPD chancellor and Green Party leader, they were able to introduce a security package in response to the Solingen attack and carry out the deportation of criminal elements. Nevertheless, the political landscape in East Germany remains volatile, with the SPD, Greens, and FDP all at risk of losing seats in upcoming elections.

Leggi anche: