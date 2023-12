I posti migliori dove andare nel 2024 secondo Lonely Planet

L'impero dell'editoria di viaggi compie quest'anno 50 anni e la sua lista "Best in Travel 2024 " si estende a cinque categorie: paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e località con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il Paese numero 1 è la Mongolia, scelta da Lonely Planet per i suoi "ampi spazi aperti, le attività avventurose e la particolare cultura culinaria e musicale". È il Paese più scarsamente popolato del mondo e il governo mongolo è pronto a iniziare a riempirlo un po'. Quest'anno ha dichiarato gli anni dal 2023 al 2025 "Anni per visitare la Mongolia", facilitando le condizioni di ingresso per i viaggiatori internazionali e migliorando le infrastrutture, non da ultimo con un nuovo aeroporto da 650 milioni di dollari.

Tra gli altri Paesi presenti nella top 10 figurano mete popolari come Messico, Croazia e Santa Lucia, ma anche luoghi meno visitati come Benin e Uzbekistan.

Destinazioni urbane

La prima città della lista Lonely Planet è Nairobi, la capitale del Kenya, che il gigante dei viaggi ama per i suoi "ritmi unici, l'impressionante varietà di ristoranti di ispirazione locale e la costante rotazione di luoghi d'arte e cultura". Ci piace anche per il Parco Nazionale di Nairobi, a breve distanza dal quartiere centrale degli affari della città, dove si possono osservare più di 400 specie che si aggirano nelle aperte pianure erbose mentre i grattacieli scintillano sullo skyline.

Anche Parigi, che ospiterà le Olimpiadi e le Paraolimpiadi estive del 2024, fa parte della lista, così come Praga, un'altra capitale europea che non è estranea alle folle di turisti. Secondo Lonely Planet, la chiusura di Covid-19 ha permesso alla capitale ceca di "resettare" e di promuovere "un turismo lento e attrazioni lontane dal centro della città".

Sostenibilità

La principale destinazione di viaggio sostenibile per il 2024 è la Spagna, grazie agli sforzi del Paese per espandere l'energia rinnovabile, per incrementare i viaggi fuori stagione e per portare il turismo verso destinazioni emergenti, come la città portuale di Valencia, alleggerendo così la pressione su località calde come Barcellona.

Anche la "bellezza selvaggia" del Sudafrica riceve un cenno, e Lonely Planet raccomanda ai visitatori di visitare "l'impressionante numero di ecolodge" del Paese, impegnati a proteggere la biodiversità della Terra. Ci piace anche Babanango, il nuovo grande parco di caccia del Sudafrica che sta trasformando la regione del KwaZulu Natal in un paese delle meraviglie per la fauna selvatica.

Facile per il bilancio bancario

La categoria "miglior rapporto qualità-prezzo" sarà di particolare interesse per molti in questi tempi di ristrettezze economiche. Il sottovalutato Midwest americano è il consiglio migliore: in città come Chicago, Milwaukee e Detroit, "troverete vecchi magazzini trasformati in studi d'arte, nuovi hotel di eco design e molti ristoranti stellati", dice Lonely Planet.

L'editore raccomanda anche l'Algeria come angolo poco esplorato dell'Africa settentrionale. Sottolineando che si trova a tre ore di volo o meno da gran parte dell'Europa, Lonely Planet dice che i visitatori troveranno "siti romani ben conservati e belle città storiche" e "un'esperienza accessibile e senza folla".

Destinazioni regionali

Per quanto riguarda le destinazioni regionali, l'imminente percorso ciclistico Trans Dinarica dei Balcani occidentali è una delle scelte migliori di Lonely Planet. Inaugurato l'anno prossimo, il percorso di 3.364 chilometri (2.090 miglia) attraversa Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia settentrionale, Kosovo e Serbia, toccando catene montuose e il Mare Adriatico lungo il percorso.

Il Donegal, la contea più nord-occidentale dell'Irlanda, ha la costa più lunga del Paese e più di 100 spiagge - e ci sono buone possibilità che un visitatore ne abbia una tutta per sé. Secondo Lonely Planet, "qui troverete le scogliere più alte d'Europa e chilometri di sentieri incontaminati".

Il meglio dei viaggi di Lonely Planet per il 2024

I Paesi

Mongolia

India

Marocco

Cile

Benin

Messico

Uzbekistan

Pakistan

Croazia

Santa Lucia

Regioni

Itinerario ciclistico Trans Dinarica dei Balcani occidentali

Isola dei Canguri, Australia Meridionale

Donegal, Irlanda

País Vasco, Spagna

Thailandia meridionale

Costa Swahili, Tanzania

Montana, USA

Saalfelden Leogang, Austria

Città

Nairobia, Kenya

Parigi, Francia

Montreal, Canada

Mostar, Bosnia-Erzegovina

Filadelfia, Pennsylvania

Manaus, Brasile

Giacarta, Indonesia

Praga, Repubblica Ceca

Smirne, Turchia

Kansas City, Missouri

Sostenibile

Spagna

Patagonia, Argentina e Cile

Groenlandia

I sentieri del Galles

Il Cammino Portoghese / Caminho Português de Santiago

Palau

Hokkaido, Giappone

Ecuador

I sentieri baltici di Estonia, Lettonia e Lituania

Eco-lodges del Sudafrica

Valore

Il Midwest, USA

Polonia

Nicaragua

Limes del Danubio, Bulgaria

Normandia, Francia

Egitto

Ikaria, Grecia

Algeria

Laghi meridionali e Otago centrale, Nuova Zelanda

Treni notturni, Europa

