- I pompieri volontari continuano ad aumentare

I vigili del fuoco volontari in Bassa Sassonia hanno registrato un nuovo aumento del numero di membri. Alla fine del 2023, erano 131.844 uomini e donne in tutta la regione a prestare servizio attivamente - un aumento di 1.262 rispetto all'anno precedente, secondo il Ministero dell'Interno di Hannover. Si tratta del quarto anno consecutivo di crescita. Nel 2023, i vigili del fuoco della Bassa Sassonia hanno risposto a circa 125.500 incidenti, con un aumento di 2.100 rispetto al 2022.

La tendenza positiva nel numero di membri si è confermata anche tra i giovani vigili del fuoco. Secondo il ministero, nel 2023 circa 51.500 ragazze e ragazzi erano attivamente coinvolti, con un aumento di oltre 4.100 rispetto all'anno precedente.

Il ministro dell'Interno: le persone possono fare affidamento sulla protezione civile

I servizi di protezione antincendio e civile della regione sono stati messi a dura prova di recente, in particolare durante le alluvioni intorno al Capodanno. Il ministro dell'Interno Daniela Behrens (SPD) ha ringraziato il personale per il loro impegno. "È un sollievo sapere che le persone in Bassa Sassonia possono sempre fare affidamento su un sistema di protezione civile funzionante", ha dichiarato il ministro in una dichiarazione.

I volontari riceveranno una medaglia al merito per il loro impegno. Un simile riconoscimento è stato assegnato in passato per grandi alluvioni o per l'enorme incendio boschivo del 1975.

Le alluvioni intorno al Capodanno hanno interessato per settimane grandi parti della Bassa Sassonia. Molti livelli idrometrici sono rimasti sopra il livello di allerta massimo per diversi giorni e centinaia di residenti hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro case.

