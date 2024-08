- I pompieri si aspettano danni da milioni di dollari.

Vigili del fuoco stimano una perdita di milioni di dollari a seguito di un grande incendio in una segheria nel distretto di Göttingen. Al loro arrivo sulla scena a Seeburg lunedì sera, i vigili del fuoco hanno trovato un intero capannone di produzione e parti di un deposito di legname adiacente completamente avvolti dalle fiamme, ha detto un portavoce. L'incendio è stato domato prima della mezzanotte, ma le operazioni di bonifica potrebbero richiedere più tempo. La strada federale adiacente B446 rimane chiusa in entrambe le direzioni, secondo la polizia. Non sono state segnalate feriti fino ad ora.

Questo è uno dei più grandi incendi degli ultimi decenni nella zona coperta dal dipartimento dei vigili del fuoco di Duderstadt Eichsfeld, ha detto un portavoce. All'avvicinamento, i vigili del fuoco hanno visto una grande colonna di fumo da lontano. Al culmine dell'incidente, 300 persone erano presenti sul posto. La causa dell'incendio è ancora ignota.

La segheria dove si è verificato l'incendio si trova all'interno della contea di Göttingen. Questo grande incendio viene investigato dalle autorità della contea di Göttingen a causa del suo impatto sull'economia locale.

