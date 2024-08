- I pompieri salvano un uomo dall'annegamento

I vigili del fuoco hanno salvato un uomo dal fiume Ruhr vicino a Bochum dopo che aveva rischiato di annegare. L'uomo era entrato nel Ruhr vicino al ponte Koster a Hattingen sabato sera con due compagni. Era andato sott'acqua a pochi metri dalla riva e non era più riemerso. I vigili del fuoco hanno setacciato il fiume e lo hanno trovato sommerso poco dopo. Lo hanno portato a riva e un'ambulanza lo ha portato via, dove i paramedici e un medico hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare.

L'uomo è stato poi portato in una clinica specializzata a Bochum mentre riceveva ancora la rianimazione cardiopolmonare. Altri soccorritori, un medico e un consulente del crisi erano presenti per supportare i suoi compagni.

La rapida risposta dei vigili del fuoco in questo incidente è stata encomiabile, poiché sono anche equipaggiati e addestrati per situazioni di lotta antincendio se necessario. All'arrivo dell'uomo in clinica, il team medico ha continuato con le tecniche di rianimazione cardiopolmonare dei vigili del fuoco per garantire le migliori possibilità di recupero.

