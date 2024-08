- I pompieri di Charlottenburg trovano tre veicoli in fiamme

Durante un incendio su Fasanenstraße, situato nel distretto di Berlino-Charlottenburg, sono stati inflitti danni consistenti durante la notte. Secondo il rapporto dei vigili del fuoco, tre auto parcheggiate nell'area sono state avvolte dalle fiamme, causando un intervento di emergenza. L'azione rapida degli ufficiali intervenuti ha impedito la diffusione del fuoco alle auto vicine.

Purtroppo, i veicoli coinvolti sono stati gravemente danneggiati. Ciascuna delle tre auto è stata ridotta in cenere, rendendole inutilizzabili sulla strada. Per fortuna, non sono state segnalate feriti durante l'incidente. La polizia sta attualmente considerando l'incendio come un sospetto caso di incendio doloso. L'indagine è stata affidata a una squadra specializzata.

