- I pompieri devono catturare di nuovo suini e bovini.

Una mandria di bovini e maiali è fuggita da una fattoria nel distretto bavarese di Landshut attraverso un cancello aperto. I vigili del fuoco sono stati chiamati per radunare le dodici mucche e i dieci maiali ad Adlkofen e prevenire qualsiasi pericolo per gli utenti della strada, come riferito dalla polizia. Venti vigili del fuoco sono stati dispiegati mercoledì sera e sono riusciti a ricondurre gli animali alla fattoria.

I bovini e i maiali fuggiti si sono mescolati con altri animali nei boschi vicini, causando preoccupazione tra gli appassionati di vita selvatica locali. Era importante garantire che il branco tornasse alla loro fattoria originale per mantenere l'equilibrio nell'ecosistema.

