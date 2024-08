- I pompieri avvertono di incidenti al barbecue

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Colonia fa un appello urgente agli appassionati di grigliate di non perdere di vista il loro equipaggiamento acceso, soprattutto quando ci sono bambini nei paraggi. "Purtroppo, ci sono circa 4.000 incidenti legati alla griglia a livello nazionale ogni anno", ha dichiarato il portavoce Ulrich Laschet all'agenzia di stampa tedesca. E spesso, i bambini ne sono coinvolti. "Circa il 20-30% delle vittime in questi incidenti da griglia sono bambini. E di questi bambini coinvolti, più della metà soffrono di gravi ustioni".

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Colonia ha deciso di organizzare una dimostrazione sull'argomento durante la stagione estiva di grigliate per sensibilizzare sui pericoli del maneggio irresponsabile di questi dispositivi. Durante un evento stampa del mercoledì, sono state accese fiamme impressionanti.

Non lasciare i bambini incustoditi

"Quando ci sono bambini presenti, è particolarmente importante fare attenzione quando si griglia", ha avvertito il portavoce Laschet. "I bambini non devono mai essere lasciati incustoditi vicino a una griglia, poiché potrebbe succedere che versino qualcosa di infiammabile dentro di essa". Un altro pericolo è che i bambini possano toccare accidentalmente la griglia. "È incredibilmente doloroso e pericoloso. I bambini crescono e la loro pelle non ricresce", ha detto Laschet. "Ciò può portare a complicazioni serie".

Temperature elevate come pericolo sottovalutato

A suo avviso, molte persone non sono consapevoli delle temperature con cui lavorano su una griglia. Molti non sanno nemmeno quanto rapidamente può verificarsi un'esplosione se il gas fuoriesce incontrollato da una griglia a gas. Altri pericoli devono anche essere considerati.

"Io stesso sono stato in servizio per oltre 30 anni", ha riferito Laschet. "Ho personalmente assistito a persone che usavano una griglia a carbone in un appartamento".

