I poliziotti hanno scoperto resti smembrati nel parco di Kasseler.

In un'indagine su un presunto omicidio senza corpo in una città tedesca, le autorità hanno trovato resti sospetti della vittima. La persona scomparsa è creduta essere Stanimir V., un 26enne che è scomparso settimane fa e che è stato visto l'ultima volta a Kassel. Un sospetto in custodia per accuse di omicidio ha fornito una soffiata che ha portato alla scoperta dei resti nascosti in un cespuglio di un martedì. Un esame forense è ancora in corso per confermare l'identità e la causa del decesso. La scena del crimine nei giardini della mostra federale nel sud della città è attualmente protetta per la raccolta delle prove.

Fuga iniziale all'estero

Il 26enne cittadino bulgaro senza fissa dimora è scomparso il 7 giugno. Testimoni lo hanno visto l'ultima volta a Kassel. La sua famiglia ha denunciato la sua scomparsa il giorno successivo e il suo telefono è stato trovato abbandonato a una fermata dell'autobus. despite multiple searches in a nearby woodland area by police and their canine units, no trace of the missing man was found. Gli appelli della polizia per informazioni non hanno dato risultati. Tuttavia, l'indagine ha suggerito che l'uomo potrebbe essere caduto vittima di un crimine, ma il suo corpo non è stato ancora trovato.

La sospetto è poi caduto su un 28enne conoscente di Stanimir V., anch'egli cittadino bulgaro. although he was initially apprehended abroad shortly after the disappearance, the man later returned to Kassel at the end of July. He has since been in police custody. The 28-year-old is suspected of using a blunt instrument to end Stanimir V.'s life. The details of the crime remain unclear, and it remains an active area of investigation. The suspected motive behind the murder is believed to be jealousy.

Il sospetto di 28 anni, che initially fled to another European Union country, later returned to Kassel and is currently in police custody. If found guilty, he may face extradition procedures within the framework of the European Union's mutual legal assistance agreements.

