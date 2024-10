I poliziotti hanno arrestato un individuo importante legato alle esplosioni di Colonia.

Un individuo chiave sospettato di essere coinvolto in una serie di esplosioni a Colonia e nelle aree circostanti, nonché nel traffico di droga, è stato catturato a Parigi. L'ufficio del procuratore pubblico ha annunciato questa notizia. Il 22enne era ricercato a livello internazionale e catturato all'aeroporto di Roissy a Parigi il 1° ottobre. Sono stati avviati i procedimenti di estradizione e le autorità sono in contatto con le controparti francesi. Tuttavia, non sono attese ulteriori informazioni prima della metà della prossima settimana a causa dei procedimenti giudiziari in corso.

Gli investigatori ritengono che questo 22enne sia un giocatore chiave nel traffico di droga sospettato di aver scatenato la serie di esplosioni che hanno causato disordini a Colonia e in diverse altre località negli ultimi mesi. Diversi dispositivi esplosivi sono stati detonati di fronte alle case durante la notte. Si dice che l'uomo abbia fuggito alla fine di giugno, portando all'emissione di un mandato di arresto.

Tutto ruota intorno alla marijuana

Gli investigatori sospettano che le tensioni tra organizzazioni criminali siano alla base della serie di incidenti. Il furto di una grande quantità di marijuana da un magazzino a Hürth è stato apparentemente il fattore scatenante, portando a un'escalation della violenza. Due rapimenti estivi sono anche collegati a questo complesso. Un gruppo che afferma di essere stato truffato della droga sta cercando di recuperarla o ottenere un risarcimento, secondo le indagini recenti. Sono state fatte anche riferimenti ai Paesi Bassi.

Più di dieci persone sono attualmente in custodia, secondo l'ufficio del procuratore pubblico, ma l'individuo catturato a Parigi è considerato una figura particolarmente importante. La commissione di indagine (EK) istituita dalla polizia di Colonia porta il nome "Sattla". In arabo, "Sattla" significa hashish.

Il termine "Mafia Mocro" continua a emergere in relazione a questi incidenti, ma la polizia e l'ufficio del procuratore pubblico non utilizzano questo termine. "Mocro" è un termine dispregiativo per i marocchini nei Paesi Bassi. Alcuni individui con radici marocchine sono coinvolti nel traffico di droga nei Paesi Bassi. Le esplosioni di fronte agli appartamenti, alle attività commerciali e alle operazioni sono spesso utilizzate dal mondo criminale per intimidire organizzazioni rivali o debitori nei Paesi Bassi.

